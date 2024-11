Bijna 30 konikpaarden alsnog naar de slacht

Voor de 52 konikpaarden die sinds september werden opgevangen in natuurgebied Lauwersmeer, is geen nieuwe plek gevonden. Ruim de helft van de paarden is daarom gedood, meldt Staatsbosbeheer. De Dierenbescherming is niet te spreken over de afloop. "Tragisch”, noemt de Dierenbescherming deze uitkomst.

Staatsbosbeheer stond voor de moeilijke vraag wat te doen met de kudde, die eerder na een uitspraak van de rechter was weggehaald uit Flevoland. Daar hadden ze in het leefgebied Oostvaardersveld last van het stekelige plantje grote klis, wat volgens activisten leidde tot ‘dierenmishandeling’.

Plek tot 1 december

De rechter beval Staatsbosbeheer om de paarden beter te beschermen, waarna ze in september naar het Lauwersmeer zijn gebracht. Daar leek echter slechts plek tot 1 december. De zoektocht naar een nieuw leefgebied voor de gehele kudde bleek tevergeefs, zo laat de publiekrechtelijke boswachtersorganisatie weten.

24 paarden gered

Voor vierentwintig dieren, waaronder twee veulens, was er maandag wel goed nieuws. Zij ontkomen aan de slacht en mogen de komende winter toch in het Groningse natuurgebied blijven. “Zo nodig worden ze bijgevoerd”, belooft Staatsbosbeheer.

Serieuze pogingen

Staatsbosbeheer stelt dat ze er alles aan heeft gedaan. “Er is jammer genoeg geen permanente plek voor de hele groep paarden in het Lauwersmeer”, aldus de publiekrechtelijke boswachtersorganisatie. “Staatsbosbeheer heeft serieuze pogingen gedaan om een andere plek in binnen- of buitenland te vinden. Dat is helaas niet gelukt.”

Allesbehalve fraai

De Dierenbescherming gelooft dat Staatsbosbeheer haar best heeft gedaan, maar vindt deze uitkomst allesbehalve fraai. “Het is echt zonde van de dieren die nu geslacht worden”, zegt woordvoerder Niels Kalkman desgevraagd.

Lange termijn oplossing

Kalkman: ,,Wij zien graag een lange termijn oplossing voor dieren in de Oostvaardersplassen, waarbij het doden van dieren – door afschot of afvoer naar het slachthuis – zo beperkt mogelijk wordt. Als Dierenbescherming zouden we het zeer wenselijk vinden als de aanwas van de dieren binnen de perken blijft. Dit zou door het gebruik van geboortebeperking kunnen binnen de kuddes.”

Lees ook:

Bron: AD / Boswachtersblog