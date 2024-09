Staatsbosbeheer verhuist konikpaarden uit Oostvaardersveld, vijftien paarden naar slacht

Staatsbosbeheer heeft vandaag een groep van 70 konikpaarden uit het Oostvaardersveld bij Lelystad weggehaald. De dieren moesten daar weg vanwege de grote klis die in het gebied groeit: een plant die schadelijk is voor de paarden. Een groep van 55 dieren verblijft nu tijdelijk bij het Lauwersmeer. De overige 15 paarden zijn naar de slacht gebracht.

De grote klis, die volop groeit op het Oostvaardersveld, kan de paarden letsel aan de ogen toebrengen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde daarom dat het veld ongeschikt is voor de paarden.

Dierenmishandeling

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de eindrechter in deze zaak, vindt het “dierenmishandeling om de paarden tussen deze planten te laten lopen en grazen”. Het college oordeelt daarom dat Staatsbosbeheer in overtreding was.

‘Regulier kuddebeheer’

Staatsbosbeheer bevestigde vandaag dat 55 konikpaarden met vrachtwagens zijn verplaatst naar het Lauwersmeer. Vijftien andere paarden worden geslacht, zegt een woordvoerder. Volgens de organisatie past dat bij “regulier kuddebeheer”.

500.000 tot een miljoen

Staatsbosbeheer wilde eigenlijk de grote klis verwijderen van het Oostvaardersveld en de paarden daar houden. Maar de plant blijkt in zulke groten getale aanwezig dat dat geen optie was. “Na een grondige inventarisatie blijkt dat er zo veel grote klis in het Oostvaardersveld staat, naar schatting zo’n 500.000 tot een miljoen exemplaren, dat het op korte termijn onmogelijk is om de plant weg te maaien of uit te steken.”

Tijdelijk onderkomen

Het Lauwersmeer is slechts een tijdelijk onderkomen voor de konikpaarden. Staatsbosbeheer zoekt naar een ander geschikt natuurgebied in binnen- of buitenland.

Bron: NU / AD / Rechtspraak / Boswachtersblog