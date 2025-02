Dode merrie aangetroffen, waarschijnlijk door ernstige mishandeling

In een weide in het Belgische Duffel (provincie Antwerpen) is een paard overleden nadat het met stokken zou zijn geslagen. Dat melden buurtbewoners aan VRT. De politie bevestigt dat een proces-verbaal is opgesteld voor dierenmishandeling met de dood tot gevolg. Volgens de politie was de merrie waarschijnlijk drachtig.

De politie kreeg verschillende meldingen binnen over zware dierenmishandeling in een weide aan de Heidestraat in Duffel. “We hebben melding gekregen van getuigen uit de buurt dat enkele mannen een paard aan het slaan waren met stokken”, zegt een woordvoerder.

Al eerder verwaarlozing

“Onze ploegen zijn langsgegaan, maar toen ze aankwamen was niemand meer aanwezig op de weide. De merrie lag dood. Ze voelde nog vrij warm aan dus de feiten waren recent gebeurd. Volgens onze agenten was de gestorven merrie allicht drachtig. Het blijkt om een gekend dossier te gaan bij de collega’s van onze afdeling Dierenwelzijn. Er waren voorheen al meerdere pv’s opgemaakt voor dierenverwaarlozing en nu is er ook een opgesteld voor dierenmishandeling.”

Buurtbewoners

Verschillende buurtbewoners zagen de situatie op de weide escaleren. “Ik was naar huis aan het fietsen toen ik zag dat verschillende personen het drachtige paard met een koord uit de weide probeerden te trekken”, zegt een van hen. “Ik heb thuis mijn fiets weggezet en ben nog even gaan kijken maar intussen lag dat paard al dood. Het was toen nog maar vijf minuten later.”

“Volgens een vrouw die daar wandelde met haar hond hadden de personen het paard intussen geslagen met stokken. Ik heb de politie gebeld en de agenten hebben mijn getuigenis genoteerd.”

De buurtbewoner zag de zware dierenmishandeling met lede ogen aan. “Ik vind dat heel triest. Als je dieren houdt, moet je daarvoor zorgen. Als je daar niet bekwaam voor bent of je doet dat alleen voor het geld, dan moet je dat maar zo laten. Dieren moeten goed verzorgd worden.”

Verdachten

De verdachten van de zware dierenmishandeling moeten nog verhoord worden. De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn is ook op de hoogte gebracht. Het kadaver is intussen weggehaald van de weide.

Bron: VRT