Eigenaar te mager Sinterklaaspaard krijgt taakstraf

Het paard dat in november 2022 is ingezet bij de Sinterklaasintocht in Dordrecht was te mager en niet in goede conditie om de Sinterklaas te dragen. Eigenaar Matthijs B. (39) uit Leusden krijgt een taakstraf van dertig uur. Dat heeft de politierechter gisteren bepaald.

Matthijs B. verzorgt met zijn paarden al jaren diverse intochten. Bij de intocht in Dordrecht zagen politieagenten dat het paard Montussa aan het einde van de rit door zijn benen zakte. Ze constateerden dat het paard van B. uitstekende heupbeenderen had en een ingevallen nek, flanken en billen.

Verwacht beeld

“Het Sinterklaasfeest is een jaarlijks terugkomend kinderfeest met een gezond en sterk paard. Dat is het beeld wat we in Nederland verwachten, maar wat de kinderen in Dordrecht niet kregen. Ouders en kinderen zagen het paard letterlijk door de benen zakken”, betoogde de officier van justitie in de rechtbank in Rotterdam. Ze eiste een werkstraf van veertig uur tegen B.

Envelop met verweren

De aanklacht greep de paardenhouder zo aan dat hij zijn berechting niet kon afwachten. Bij aanvang van de zitting gaf hij een envelop met al zijn verweren en mocht hij van de rechter vroegtijdig vertrekken. In zijn brief schreef hij dat de intocht naar volle tevredenheid van de organisatie was verlopen.

Uitgegleden over pepernoten

Dat het paard wat scheef liep, kwam volgens de eigenaar door het lage tempo van de intocht. En de val van het paard zou zijn veroorzaakt door pepernoten, waarover het paard uitgleed. Dat laatste achtte de rechter niet aannemelijk.

In Dordrecht verhinderde de politie dat het paard dezelfde middag nog een intocht mocht lopen bij het winkelcentrum Crabbehof. De volgende dag zette B. hetzelfde paard in bij de intocht van Roermond.

Bron: RTV Utrecht