Eigenaren krijgen taakstraffen voor verwaarlozing paarden

Paarden op een veeboerderij in Wieringerwaard (provincie Noord-Holland) werden niet goed verzorgd, constateerden controleurs van de NVWA in oktober 2023 en februari 2024. De dieren lagen in vieze, natte stallen en er zaten aangekoekte uitwerpselen aan hun vacht. Bovendien stond een aantal paarden in een loods, waar ze zich konden verwonden aan scherpe materialen. Onlangs was hierover een strafzaak bij de politierechter in Haarlem.

De rechter veroordeelde de veeboer tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. Een 63-jarige man uit Wieringerwaard, die ook paarden op deze boerderij had staan, kreeg een taakstraf van 75 uur, waarvan 25 uur voorwaardelijk. Beide mannen mogen van de rechter de komende vijf jaar maximaal vijf paarden bezitten en zijn verplicht om mee te werken aan controles, meldt Regio Noordkop.

Slecht verzorgd

Zowel de rechter als de officier van justitie vonden het erg dat de paarden zo slecht werden verzorgd en in vieze stallen moesten leven. “Ze hadden daar ontstekingen van kunnen krijgen”, aldus de aanklager.

Eerdere veroordelingen

De veeboer was zelf niet bij de zitting aanwezig en de reclassering kon geen contact krijgen met de man. Hij is tweemaal eerder veroordeeld, omdat hij zijn dieren niet goed had verzorgd. De aanklager zei dat hij hoopte dat de boer zijn leven zal beteren. Als stok achter de deur vond hij een voorwaardelijke gevangenisstraf nodig.

Meer alert

De 63-jarige verdachte uit Wieringerwaard was er wel. Hij zei dat hij het betreurde wat er was gebeurd en dat hij inmiddels andere mensen had ingeschakeld om zijn paarden te verzorgen als hij zelf afwezig is. Hij vertelde dat hij dit eerder aan de boer had overgelaten, maar dat hij niet in de gaten had gehad dat het niet goed verliep. “Ik had daar meer alert op moeten zijn”, aldus de verdachte. Hij heeft nu minder paarden dan voorheen.

Bron: Regio Noordkop