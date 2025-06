‘Jonge paarden die alleen met leeftijdsgenoten opgroeien, leren overleven, maar niet om zich sociaal soepel te bewegen’

Na het afspenen gaan veel veulens naar een opfokbedrijf. Een plek waar ze, als het goed is, veilig en gezond opgroeien tot ze drie jaar zijn en klaar voor de rest van hun leven. Welke afwegingen kun je maken bij de keuze voor een opfokbedrijf? We maakten een checklist, en vroegen een aantal deskundigen naar hun visie vanuit wetenschap en praktijk.

Daarin komen een aantal opvallende zaken voorbij, onder andere wat betreft sociaal contact. Op de meeste opfokbedrijven komen leeftijds- en seksegenoten bij elkaar in een groep. Na het afspenen krijgen de veulens vaak eerst een maatje, waarna ze met zijn tweeën de grotere groep in gaan. Is dat de beste manier om de basis te leggen voor een sociaal paard?

Gemengde leeftijdsgroepen met volwassen paarden

Machteld van Dierendonck, klinisch etholoog en dierenwelzijnsdeskundige: “In de opfok is de wetenschap voorstander van gemengde leeftijdsgroepen met volwassen dieren. Dat werkt beter dan een ‘kleuterklas zonder juf of meester’. Bijkomend voordeel is dat het paard dat eerst onderaan in de rangorde staat vanzelf omhoog schuift als er weer jonge dieren bij komen. Zo voorkom je dat er paarden zijn die drie jaar dominant zijn en niet gewend zijn om tegenwicht te krijgen, en paarden die drie jaar lang het kneusje van de groep zijn. Eén of twee sociale dieren zonder nakomelingen in de groep zorgen ook hier voor de stabiliteit en rust. Een ideale taak voor een paard dat bijvoorbeeld vanwege een blessure of leeftijd niet meer ingezet kan worden in de sport.”

De Amerikaan Kerry M. Thomas, gespecialiseerd in paardengedrag en de toepassing van cognitieve theorie op het trainen, selecteren en fokken van paarden, is het daarmee eens.

“De eerste levensjaren van een paard zijn van essentieel belang. Vanuit het oogpunt van kuddedynamiek en psychologische ontwikkeling zijn er namelijk dingen die alleen andere paarden kunnen aanleren – zoals echte communicatie en levensvaardigheden die voortkomen uit de wetten van de natuur, waarbij wederzijdse afhankelijkheid centraal staat. De balans tussen aangeboren kracht en kwetsbaarheid is een bindende factor binnen de kuddegerichte psychologie.”

