Westnijlvirus gevonden in Zuid-Hollandse steekmug en Belgische vogels

Het westnijlvirus is in Zuid-Holland aangetroffen in een mug die is gevangen rond 5 september van dit jaar. De mug werd gevonden tijdens een doorlopend onderzoeksproject naar virussen bij muggen in Nederland. In België zijn besmettingen gevonden bij een kraai en twee kauwen.



De vondst vergroot het risico op verdere verspreiding van dit virus niet, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Uit de doorlopende onderzoeken naar het westnijlvirus onder muggen komen geen bijzonderheden aan het licht in andere gebieden in Nederland. Omdat daarnaast het het seizoen waarin muggen steken nagenoeg voorbij is, is er geen reden tot zorg.

Vogels in België

In België werd het virus begin deze maand aangetroffen bij drie dode vogels, twee kauwen en een zwarte kraai, op verschillende locaties in de omgeving van Mechelen. Ook hier is geen verdere actie ondernomen.

Paarden

Het westnijlvirus kan paarden ziek maken, al verlopen de meeste infecties mild. Ongeveer 10 procent van de geïnfecteerde paarden krijgt neurologische symptomen, zoals spiertrillingen en verlamming. Het virus wordt overgedragen door muggen en kan niet van paard op paard of op mens worden overgedragen. Behandeling is niet mogelijk, wel zijn ondersteunende maatregelen toepasbaar, zoals vochttoediening via infuus en ontstekingsremmers.

Verhoogd risico

Paarden lopen een verhoogd risico op besmetting bij reizen naar het buitenland. Vooralsnog kunnen paardenhouders in Nederland hun paarden vaccineren, dat wordt op dit moment beperkt toegepast. Met anti-mugmiddelen is de kans op het westnijlvirus bij paarden en mensen te beperken.

Bron: Nieuwe Oogst