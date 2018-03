Ruim 22.500 euro voor embryo van Bamako de Muze op Horseman Elite Auction

De veilingtopper van de Horseman Elite Auction in Palm Beach, die gisteravond werd afgesloten, was een embryo van Bamako de Muze uit Welfe vd Heffinck (v. Heartbreaker). Dit embryo werd onder de virtuele hamer afgeslagen voor een bedrag van 22.568 euro. Deze merrie is ook de moeder van de internationale springpaarden Daedalus van T&L (v. Salvador V) en Its Lotto 111 (v. Der Senaat 111).