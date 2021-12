KNHS en FNRS komen met vertaling: ruimere definitie professionele wedstrijdsport

De KNHS en de FNRS zijn vanavond met een vertaling gekomen van de coronamaatregelen, die zondag 19 december om 5.00 uur ingaan. Het grootste vraagteken in de aangekondigde maatregelen was de definitie van professionele wedstrijden. Die is ruimer dan in voorgaande lockdowns en zo kan CSI De Peelbergen waarschijnlijk morgen ook nog doorgaan (mits toestemming van gemeente of veiligheidsregio).

De ruimere definitie van professionele sporters ziet er volgens de KNHS zo uit: “Profsporters en sporters in topsportcompetities, ook in de draf- en rensport, mogen wel trainen en wedstrijden rijden. Dit alles zonder publiek. Onder de categorie profsporters binnen de paardensport vallen alle sporters met een NOC*NSF-topsportstatus, kaderruiters, deelnemers aan FEI-wedstrijden en alle sporters die een arbeidscontract hebben en/of voor hun inkomen hier (deels) afhankelijk van zijn. Dit betekent dat wedstrijdorganisaties en verenigingen kunnen vragen naar een uittreksel van KvK, bewijs van loondienst of dat je moet kunnen aantonen dat je een paardensport opleiding doet.”

Die definitie zou ook de hengstencompetitie in Exloo kunnen redden.

Geen meetmomenten, online proeven alleen tot en met L2

De breedtesport komt de komende weken volledig stil te liggen. Meetmomenten zijn ook niet toegestaan. Het online proeven rijden blijft voorlopig alleen mogelijk tot en met de klasse L2 (zoals nu ook al het geval was).

De vertaling van de maatregelen

De KNHS benadrukt bij de onderstaande opsomming dat deze is gemaakt op basis van wat er nu bekend is en dat er nog wijzigingen of aanvullingen kunnen volgen.

Alle binnensportlocaties zijn dicht. Buitensportlocaties blijven geopend voor alle leeftijden tussen 05.00 en 17.00 uur. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden rijden op de eigen manege of vereniging, zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook voor F-proeven.

Het verzorgen en individueel rijden van paarden moet altijd doorgaan omwille van het welzijn van de paarden. Indien nodig voor de veiligheid van de ruiter mag dit onder begeleiding. Publiek is hierbij niet toegestaan. Binnen paardensportaccommodaties moeten daarom aangepast open blijven voor de dagelijkse verzorging en beweging van paarden.

LET OP: vraag bij je gemeente of jouw locatie aangemerkt wordt als sportlocatie. De KNHS en FNRS hebben een brief gemaakt, ondertekend door beide directeuren, die je als sportaanbieder op een paardensportlocatie kunt gebruiken om lokaal toestemming te krijgen om paarden te blijven verzorgen en te rijden.



Wedstrijden zijn niet toegestaan. Alle (amateur)wedstrijden t/m 14 januari worden geannuleerd. De KNHS brengt hiervoor geen wedstrijdafdracht in rekening. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten onderlinge wedstrijden rijden op de eigen manege of vereniging, zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook voor F-proeven.



Er geldt een verbod op evenementen.



Buitenritten (in de openbare ruimte) zijn toegestaan met maximaal twee personen exclusief instructeur.



Profsporters en sporters in topsportcompetities, ook in de draf- en rensport, mogen wel trainen en wedstrijden rijden. Dit alles zonder publiek. Onder de categorie profsporters binnen de paardensport vallen alle sporters met een NOC*NSF-topsportstatus, kaderruiters, deelnemers aan FEI-wedstrijden en alle sporters die een arbeidscontract hebben en/of voor hun inkomen hier (deels) afhankelijk van zijn. Dit betekent dat wedstrijdorganisaties en verenigingen kunnen vragen naar een uittreksel van KvK, bewijs van loondienst of dat je moet kunnen aantonen dat je een paardensport opleiding doet.



Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs, zadelpassers, etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.

Buiten geldt er een maximum groepsgrootte van 2 personen vanaf 13 jaar. Mensen die op 1 adres wonen zijn hiervan uitgezonderd.



Er geldt een verplichte sluiting voor horeca en sportkantines. Alleen toiletten mogen toegankelijk blijven op sportlocaties buiten. Afhalen blijft wel mogelijk. Voor afhalen geldt een mondkapjesplicht.



Wat is een sportlocatie?

Onder sportlocatie wordt een accommodatie verstaan waar sport uitgeoefend wordt. Een gemeente kan bepalen of uw accommodatie een sportaccommodatie is. Twijfelt u of uw accommodatie als sportaccommodatie wordt aangemerkt? Neem dan contact op met uw gemeente om dit te bespreken. De verzorging van paarden en pony’s moet ten alle tijden omwille van hun welzijn door kunnen gaan.

Gemeentelijke verschillen mogelijk

Gemeenten kunnen individuele afspraken met bedrijven en verenigingen maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is dus belangrijk om bij jouw gemeente te informeren wat er in jouw omgeving geldt. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is op je vereniging, stal of manege binnen de huidige maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen. Kijk niet naar hoe buren of andere sportaccommodaties de regelgeving interpreteren, maar maak keuzes op basis van de wettelijke voorschriften. Bij twijfel kan met de gemeente worden afgestemd of de accommodatie wel of niet onder een sportaccommodatie valt.

Bron: KNHS/Horses.nl