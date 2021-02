NK springen Mierlo afgelast

Het Nederlands kampioenschap springen op CH Mierlo (22-24 april) is afgelast. Dit is het gevolg van alle nog geldende beperkingen rondom de coronapandemie. Het NK springen moet hierdoor uitwijken naar een andere locatie.

Het bestuur van CH Mierlo had dit jaar graag de vijftigste editie willen organiseren, die vorig jaar ook al werd afgelast. De verwachting is dat het organiseren van een evenement met publiek in april niet mogelijk is.

Datum uiterst belangrijk

Het bestuur van CH Mierlo heeft kenbaar gemaakt het NK springen graag op een latere datum in 2021 te organiseren. Voor bondscoach Rob Ehrens en zijn ruiters is een NK in het geplande weekend echter uiterst belangrijk in de voorbereiding naar de Olympische Spelen in Tokio.

Zoektocht

De organisatie van het NK en de KNHS bekijken mogelijke alternatieve locaties. Vooral de kosten om een evenement met de allure van het NK op te bouwen, vormen nu een probleem. Er wordt dan ook vooral gezocht naar mogelijkheden op een beschikbare locatie met reeds bestaande faciliteiten.

Bron: Persbericht KNHS