Gouden KNHS-speld voor Max Bentum en Theo Ploegmakers

Zonder wrijving geen glans

Bij de ledenvergadering in maart werden beide heren toegesproken door Wim Veldboom: “Het besturen van een paardensportbond is niet eenvoudig. Het is een wereld die continu in beweging is. Er kwam veel op jullie af. Overleg en confrontatie gaan daarbij hand in hand. Zonder wrijving krijg je geen glans. Jullie inzet voor de paardensport was de afgelopen negen jaar maximaal en met heel veel toewijding. Namens de ledenraad wil ik jullie daar ontzettend voor bedanken.” Door de inzet van Ploegmakers wordt het WK jonge dressuurpaarden gehouden in Ermelo.

Roozemond en Kroondijk

In diezelfde vergadering werd Cees Roozemond benoemd als de nieuwe voorzitter van de KNHS. Voormalig voorzitter van het KWPN afd. Friesland, Aukje Kroondijk, werd gekozen als nieuw KNHS-bestuurslid en volgt daarmee Max Bentum op. In de Ledenraadsvergadering in juni werd John van der Starre gekozen als nieuw bestuurslid.

Bron: KNHS