Henri Ruoste voor Finland naar Tokio: ‘Een droom die uitkomt’

De Finse Hippische Federatie (Finlands Ryttarförbund) heeft Henri Ruoste aangewezen om zijn thuisland te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Tokio. Voor de 39-jarige dressuurruiter een droom die uitkomt. "Het is een heel bijzondere ervaring, die je misschien maar één keer in je leven meemaakt."

Ruoste reed Kontestro DB (Contendro I x Cassini II) op CDI5* Al Shaqab afgelopen maand naar een persoonlijk (en Fins) record in de Grand Prix Freestyle. De ruiter behaalde 81,265%. De elfjarige BWP-hengst maakte in februari 2020 zijn internationale Grand Prix-debuut en groeide in korte tijd door tot de top van dressuursport. Eind vorig jaar wonnen Ruoste en Kontestro DB op CDI4* Oldenburg zowel de Grand Prix als de Special.

Mijlpaal

“Iedere atleet droomt ervan om zijn of haar land te mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen”, vertelt Ruoste. “Het is voor mij persoonlijk echt een mijlpaal, waar jaren en jaren werk aan vooraf zijn gegaan.” Ruoste heeft naast Kontestro DB ook Rossetti (Romanov x Midt West Ibi Light) onder het zadel. Met dit paard eindigde de ruiter in 2019 individueel vijftiende op het EK Dressuur in Rotterdam.

Bron: FR