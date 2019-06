Adelinde staat er weer als het moet: winst met Zephyr in driester

Adelinde Cornelissen heeft het bondscoach Alex van Silfhout niet makkelijker gemaakt vandaag op de tweede observatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap in Rotterdam. Haar 'tweede' paard Zephyr (v. Jazz) liep vandaag de proef van zijn leven en scoorde 73,609% in de CDI3* Grand Prix op CSI Twente. Daarmee liet ze onder andere Emmelie Scholtens en een niet helemaal bij de les zijnde Apache (v. UB 40) en Diederik van Silfhout met Expression (v. Vivaldi) achter zich.

Het zou maar zo eens kunnen dat Alex van Silfhout er na Geesteren, de tweede en laatste officiële observatiewedstrijd, nog niet uit is wat betreft de selectie voor het Europees Kampioenschap in Rotterdam en dat hij de ruiters waartussen hij twijfelt ook nog naar het CHIO Aken stuurt om daar hun vorm te laten zien. Dat was ook voorafgaand aan het seizoen al aangekondigd: CHIO Aken zou een aanvulling kunnen zijn op de twee officiële observatiewedstrijden (NK Dressuur en CSI Twente) voor dressuurruiters.

Dicht bij elkaar

De twijfel zal, zoals altijd, vooral zitten in de vierde teamplaats en de reserveruiter. De top van de eerste observatiewedstrijd (Edward Gal met Zonik, Hans Peter Minderhoud met Dream Boy, Emmelie Scholtens met Apache – die ze dus heeft omgewisseld voor Desperado in de landenwedstrijd en Anne Meulendijks met Avanti) komt later vandaag aan de beurt in de CDIO5* landenwedstrijd in Geesteren.

De scores van de ruiters die eventueel in aanmerking komen voor de vierde en reserveplaats liggen dicht bij elkaar: op het NK Dressuur kwamen Meulendijks, Van Silfhout en Cornelissen alledrie op scores in de 73%.

Recordscore voor Zephyr

De door Adelinde Cornelissens ouders gefokte Zephyr, op het NK nog achtste in de Grand Prix (73,261%), liep vandaag op de tweede observatiewedstrijd een mooie proef en zette een persoonlijk record neer van 73,609%. Het Belgische jurylid Jacques van Daele vond de proef zelfs 76,413% waard.

De veertienjarige Jazz-zoon, meestal het tweede paard voor Adelinde, heeft de laatste twee jaar veel ontwikkeling doorgemaakt. De piaffe blijft een aandachtspunt, maar ook daar laat Zephyr nog steeds verbetering in zien. Vooral de eerste piaffe in de Grand Prix van vandaag viel positief op. Verder is het beeld prachtig met een mooie aanleuning en is Zephyr sterk in de galoponderdelen zoals de wissels en krijgt hij ook dikke punten voor de overige drafonderdelen zoals de appuyementen.

Voor Apache en Expression

Op het NK Dressuur moest Cornelissen Emmelie Scholtens met Apache (3e in de Grand Prix/74,87%) en Diederik van Silfhout met Expression (7e in de Grand Prix/73,848%) nog voor laten gaan, maar vandaag delfden de twee KWPN-hengsten het onderspit. Apache was niet helemaal bij de les onder Emmelie Scholtens en kwam uit op 73,348% en Expression zette een score van 72,5% neer.

Emmelie Scholtens heeft overigens nog een tweede ijzer in het vuur voor Rotterdam. De hengst Desperado, die later vandaag in de CDIO5*-landenwedstrijd loopt. Eerder dit seizoen liet Desperado al zien dat hij over Apache heen kan: in Compiègne scoorde de zwarte Vivaldi-zoon dik 81% in de kür, een score die Apache nog nooit behaalde.

Zanardi en drie Johnsons

Verder ging het in Geesteren met Hans Peter Minderhoud met Zanardi (v. Rubels) op de vierde plaats (72,065%), Juliette Ramel met Wall Street JV (v. Wie Weltmeyer) op de vijfde plaats (70,63%), Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson) op de zesde plaats (70,543%), Thamar Zweistra met Double Dutch (v. Johnson) op zeven (70,457%) en Marlies van Baalen met Ben Johnson (v. Johnson), op de eerste observatie in Ermelo nog boven Double Dutch en Boston STH in de Grand Prix, op de negende plaats (69,022%). Drie keer Johnson in de top-10 dus.

Uitslag

Top drie in beeld

Bron: Horses.nl