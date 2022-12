Olympisch kampioen Salinero overleden

Anky van Grunsven heeft afscheid moeten nemen van Salinero (Salieri x Lungau). Met 'Salli' werd de amazone twee keer Olympisch kampioen: in 2004 in Athene en in 2008 in Hongkong. Op hun lange erelijst staat ook de gouden medaille op de WEG van 2006 in Aken. Salinero nam in 2013 afscheid van de sport en genoot sinds die tijd van zijn pensioen. Hij werd 28 jaar oud.

“Mijn hart is gebroken. Salinero, mijn held, laat ons in tranen achter. De herinneringen zullen nooit vervagen”, aldus Anky van Grunsven die Salinero als zesjarige op stal kreeg.

Lange erelijst

Vervolgens was het duo zowel nationaal als internationaal een van de meest succesvolle combinaties in die tijd. Zo wonnen ze vier gouden medailles op het NK Dressuur (2003, 2005, 2007 en 2012) en ook hun internationale erelijst is lang. Maar liefst drie keer namen ze deel aan de Olympische Spelen. Dat was zowel in 2004 als in 2008 goed voor individueel goud en op de Spelen van 2008 was er teamzilver.

In ‘nadagen’ naar OS Londen

In zijn ‘nadagen’, toen Salinero 18 jaar oud was, maakte hij deel uit van het Nederlandse team in Londen 2012 dat toen brons won. Daarnaast was er individueel een zesde plaats.

EK-medailles

Daarnaast waren Anky en Salinero er bij op drie EK’s. Ook daar waren ze ieder jaar goed medailles: in 2005 individueel zilver en goud in landenwedstrijd, in 2007 kürgoud, zilver in de Spécial en goud in landenwedstrijd en in 2009 was er individueel brons en goud in landenwedstrijd.

Wereldbekers

Dat deze combinatie een klasse apart was bleek ook in de Wereldbekerfinales. Het gouden duo won de finale maar liefst vier keer: in 2004, 2005, 2006 en 2008.

WEG-goud

Op de Wereldruiterspelen in 2006 in Aken reed Anky de Hannoveraanse ruin naar een gouden en twee zilveren medailles.

Afscheid op ’thuisconcours’

Na een zeer succesvolle carrière liep Salinero zijn laatste wedstrijd op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Daarna nam hij afscheid van de wedstrijssport, dat een jaar later met een prachtige ceremonie gevierd werd op Indoor Brabant, het ’thuisconcours’ van Anky van Grunsven. Vervolgens genoot Salinero bij Anky thuis in Erp van zijn welverdiende pensioen.

Foto: Melanie Brevink

Bron: Horses.nl