België als dressuurland definitief op de kaart: ‘Dit was een droom van mij en de ruiters’

“Wauw!”, zegt bondscoach Jeroen van Lent na afloop van de eerste Belgische dressuur-Nations Cup in Lier, waar België met de overwinning aan de haal gig. “Hier kon ik alleen maar van dromen. Een groot dankjewel voor de organisatie dat zij dit event neerzetten en daarmee België als dressuurland op de kaart zetten.”

Lovende woorden van de bondscoach. “Dit was echt een droom van mij en van de ruiters. Iedereen was super gebrand en gemotiveerd, maar het moet altijd nog wel gebeuren. De ruiters en hun paarden hebben het echt fantastisch gedaan”, klonk een meer dan tevreden bondscoach.

Talk of the town

De hele dressuurwereld kijkt naar één combinatie: Justin Verboomen en Zonik Plus. Zij zijn de talk of the town, en lieten dat vandaag opnieuw zien. Met een 10 voor een pirouette stuurde Verboomen zijn gitzwarte hengst naar 78.543%. Het was zijn allereerste outdoor CDI én zijn debuut in het Belgische team. “Dit voelt onwerkelijk”, was de eerste reactie van Justin Verboomen. “Zonik is echt een totaalplaatje.”

Een echte teamprestatie

De voorzitter van de jury, Maarten van der Heijden gaf aan te hebben genoten van de landenwedstrijd waarin negen landen waren vertegenwoordigd. “Het is alleen al super speciaal dat er een landenwedstrijd dressuur in België plaatsvindt, en dat ze dan deze ook nog weten te winnen. Echt prachtig.”

Hij vervolgt: “Dit is echt een topprestatie van het hele team. Want als je gaat voor een teamoverwinning, dan heb je meer dan één topcombinatie nodig, dat vraagt om een breder niveau”, doelend op dat alle ogen zijn gericht op Justin Verboomen en Zonik Plus.

“Deze ruiters wisten al geschiedenis te schrijven in Riesenbeck en Parijs, het niveau in België is echt groeiende.” Tevens benadrukte Van der Heijden nogmaals de zeer harmonieuze manier van rijden van Justin Verboomen en de andere leden van het Belgische team.

Lees ook:

Bron: Persbericht