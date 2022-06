Bert Rutten: ‘Benenflappers krijgen nog steeds veel te veel punten’

In de laatste KWPN-cast (een dit jaar geïntroduceerde podcast van het KWPN) spreekt José Avezaat met Bert Rutten, de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie dressuur. Rutten spreekt openlijk over zijn eigen leven, over zijn functie, over de fokkerij en de dressuursport. En wat dat laatste betreft heeft hij fikse kritiek op juryleden. "De jurering is nog net zo amateuristisch als 50 jaar geleden."

Rutten vindt het goed dat er in de laatste jaren meer aandacht is gekomen wat betreft het correct gaande, losgelaten en goed afgerichte en tevreden paard in de dressuursport. “Ik vind het goed dat er meer bewustwording op gang is gekomen bij ruiters, trainers, fokkers. Maar bewustwording is niet voldoende, daar ben je er niet mee. Er zal structureel iets moeten veranderen.”

Juryleden

En die verandering moet vanuit de juryleden komen volgens Rutten. “Zolang juryleden niet opgeleid worden dat ze spektakel ten koste van goed opgeleide en goed afgerichte paard afstraffen, zal er niets veranderen.”

Benenflappers krijgen nog steeds teveel punten

“We gaan weliswaar steeds meer toe naar harmonie, maar ik merk dat mensen in de dressuursport gewend zijn paarden die de benen langs hun oren leggen en dat ook mooi vinden. De jury waardeert het ook nog steeds. Ik ben de afgelopen tijd iets meer op kleinere internationale wedstrijden geweest, en wat je daar steeds weer ziet: benenflappers, zoals ik ze noem, krijgen toch nog steeds teveel punten. Ik vind het niet kunnen dat paarden die zo inncorrect gaan, zoveel punten krijgen.”

Amateuristisch

“Het begint allemaal bij de jurering. Deze zaken worden heel vaak bij de ruiters neergelegd, maar de verantwoordelijkheid van de juryleden. Zij bepalen waar de sport heen gaat.”

Rutten vervolgt: “De gehele dressuursport is zo geprofessionaliseerd, maar de jurering is niet meegegaan. Die is nog net zo amateuristisch als 50 jaar geleden.”

“We moeten met z’n allen nadenken: willen we dit nog? Ook het publiek. Ik denk dat het antwoord daarop nee is. Want we willen toekomstbestendig zijn.”

