Carl Hester wint 5* Grand Prix Doha met 75,848%

Rick Helmink Door

De Britse dressuurgrootheid Carl Hester liet op het Europees Kampioenschap 2025 optekenen dat Crozet waarschijnlijk zijn laatste kampioenschap zou zijn. Met wedstrijdpensioen is de 58-jarige Brit in ieder geval nog niet. Met Fame (v. Bordeaux) maakte Hester vandaag zijn rentree in Doha. Fame liep zijn eerste concours sinds Crozet en scoorde bij zijn comeback 75,848% en daarmee was er de winst. In de proef zaten nog een aantal kleine oneffenheden (onder andere tweeërs stuk en matige wissel tussen pirouettes).