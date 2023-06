Deens team voor CHIO Aken bekend

Andreas Helgstrand, Carina Cassøe Krüth, Nanna Skodborg Merrald en Lone Bang Zindorff vertegenwoordigen Denemarken in de landenwedstrijd op CHIO Aken. Helgstrand neemt de hengst Jovian (v. Apache) mee, Merrald rijdt Blue Hors Zepter (v. Zack) in de CHIO-tour.

Met daarnaast Cassøe Krüth op Heiline’s Danciera (v. Fürstenball) en Bang Zinforff met Thranegaardens Rostov (v. Romanov) hebben de Denen ook dit jaar weer een sterk team en hoewel het lastig wordt om van Duitsland te winnen, zullen de Denen het hen zeker moeilijk proberen te maken.

Tweede landenwedstrijd Lone Bang Zindorff

Voor Bang Zindorff wordt het, na CDIO5* Compiègne in mei, de tweede keer dat ze haar thuisland in een landenwedstrijd vertegenwoordigd. De reed amazone de dertienjarige Hannoveraans-gefokte merrie vorig jaar in de CDI-tour in Aken en was reserve voor de Wereldkampioenschappen in Herning. Haar PR in de Grand Prix staat op 72,761% en in de kür op 80,815%.

CDI4*-tour

Daniel Bachmann Andersen, die in Vayron (v. Vitalis) zeker een potentieel teampaard heeft, rijdt de twaalfjarige Westfaler in de CDI4*-tour. Merrald verschijnt daarin aan de start met Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) en Helgstrand met Queenparks Wendy (v. Sezuan).

