Dujardin: ‘Het doel is de Wereldbekerfinale in Las Vegas’

Charlotte Dujardin won gisteren de verkorte Grand Prix bij de Londen Olympia Horse Show. De Britse topamazone had voor deze wereldbekerkwalificatie Mount St John Freestyle (v. Fidermark NRW) gezadeld. Haar optreden werd beloond met 81,553%. Dujardin: ''Dit is pas haar tweede indoorwedstrijd. Voor jonge paarden vergt het veel lef om met deze atmosfeer om te gaan. Het publiek zit dichtbij de piste.''

De Hannoveraner pakte bij zijn eerste indoorconcours, de wereldbekerkwalificatie in Lyon, gelijk de overwinning in de Grand Prix. De merrie hield Emilio (v. Ehrenpreis NRW) en Isabell Werth op twee procent afstand. Dujardin: ”In Lyon was ze een beetje overweldigd, omdat er zoveel aan de hand was en dit een nieuw avontuur voor haar was.”

Fantastisch gevoel

Dujardin: ”Gisteren gaf ze mij in de ring een fantastisch gevoel. Ze voelde zich in de piste vergelijkbaar als bij het losrijden. Voor Freestyle is deze nieuwe verkorte Grand Prix erg geschikt. Ik streef naar de Wereldbekerfinale in april in Las Vegas.”

Bron: Horses.nl/Horse & Hound