Dujardin wint WB-Grand Prix, Fry derde en Zweistra achtste

Charlotte Dujardin won vandaag in Londen de Grand Prix met Mount St John Freestyle (v. Fidermark) met een score van ruim 81%. Carl Hester eindigde op de tweede plaats en Charlotte Fry gaf nog een oranje tintje mee aan het podium met haar derde plaats. Thamar Zweistra en Hexagon's Double Dutch (v. Johnson) eindigden op de achtste plek.

Voor Nederland kwam alleen Zweistra aan de start met Double Dutch. Hans Peter Minderhoud en Glock’s Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) stonden oorspronkelijk ook op de startlijst, maar vanwege lichte koorts van de hengst, laat de ruiter, die vorig jaar met Dream Boy de Grand Prix won in Londen, deze keer de wedstrijd aan zich voorbij gaan.

Nog kortere Grand Prix

Nadat er vorig jaar voor het eerst een verkorte Grand Prix werd verreden op de WB-wedstrijd n Londen, heeft de FEI er dit jaar voor gekozen om een nog kortere versie uit te proberen. De nieuwe verkorte Grand Prix heeft slechts één lijn met uitgestrekte draf in plaats van drie, er is een piaffe- en passagetour geschrapt en in plaats van een diagonaal met vijftien wissels om de pas, worden er nu elf eners tussen de pirouettes in gereden. Het achterwaarts maakt wel weer een retour in de proef. Daarmee lijkt de proef een stuk ingewikkelder dan die van vorig jaar.

Eerste starter

Gareth Hughes mocht voor thuispubliek als eerste van start in de verkorte Grand Prix met KK Woodstock (v. Wolkentanz II). Waar de score in het begin van de proef steeds dik boven de 70% stond, zakte deze na een misser in de enerwissels eronder. “Het was lastig”, reageerde de ruiter na afloop. “Het ging allemaal snel achter elkaar en er zaten wat fouten in, maar ik ben tevreden. Het is een fijn paard.” Het resultaat kwam uiteindelijk uit op 69.789%.

Boven de zeventig procent

Anders Dahl en Fidelio van het Bloemenhof (v. Fidertanz 2) reden de verkorte Grand Prix alsof het de gewone Grand Prix was en namen met hun 72,395% de leiding over. “Er zaten wat kleine dingetjes in, maar het was ook weer de eerste keer binnen, dus we hadden in het begin een beetje spanning”, liet de Deense ruiter na afloop weten. “Maar ik ben zeker tevreden.”

‘Ik sta nog te trillen, maar het was geweldig hier’

Toen Charlotte Fry en Everdale (v. Lord Leatherdale) als zevende starter binnen reden stond Dahl nog altijd aan de leiding. De Britse stalamazone van Gertjan van Olst liet een hele mooie proef zien met de zwarte hengst en nam al na enkele onderdelen de leidende score over van de Deense ruiter. Het publiek was razend enthousiast en het applaus barstte dan ook los nadat de 23-jarige Fry had afgegroet. “Ik sta nog te trillen, maar het was geweldig hier”, liet de amazone, die voor het eerst in Olympia reed, weten. “Het is ‘pretty cool’, nee het het was echt fantastisch.” Met haar score van 75,368% nam ze de leiding.

Top drie voor de pauze

Fry’s landgenote Louise Anne Bell kwam met Into the Blue (v. Ublesco) als derde over de zeventig procent. In het korte interview na de proef kwam Bell, die net als Fry voor het eerst in Londen mee deed, superlatieven te kort om te beschrijven hoe ze het vond. “Echt als je het graag genoeg wilt en je doet echt je best en je mag dan hier rijden in deze geweldige atmosfeer, dat is fantastisch”, aldus Bell, die als laatste starter voor de pauze voorlopige derde stond met 70,026%.

Portugal

Na de pauze was het de beurt aan João Miguel Torrao met zijn Lusitano Equador (v. Quo Vadis). De Portugese ruiter, die bij Carl Hester traint liet een hele aansprekende draftour zien, maar liep in de galop tegen een paar dure fouten aan toen hij een paar eners te weinig liet zien en zich vertelde in de zigzag. Met zijn score van 69.658% kwam hij net achter Hughes te staan.

Butler

Lara Butler en Rubin Al Asad (v. Rubin Royal OLD) lieten vervolgens een hele fijne proef zien. “Er zijn wel een paar dingen die beter zouden kunnen natuurlijk, maar hij ging hartstikke fijn”, vertelt Butler nadat ze met 74.053% de voorlopige tweede plaats achter Fry heeft ingenomen. “Iedereen had het natuurlijk over die korte Grand Prix en het was inderdaad wel even opletten, want ik merkte ook dat Rubin af en toe dacht ‘huh, deze kant op?’, maar ik ben erg blij.”

Kürwinnaar 2018

Frederic Wandres zorgde vorig jaar voor een verrassing toen hij met Duke of Britain (v. Dimaggio) met ruim tachtig procent de WB-kür won bij zijn Olympia-debuut en kon het toen zelf amper geloven. Dit jaar is het duo er opnieuw bij en met hun score van 72,684% in de Grand Prix stonden ze na hun proef voorlopig derde. “Het volgt elkaar allemaal heel snel op, sneller nog dan vorig jaar”, reageerde de Duitse ruiter, die in de proef in het galopgedeelte tegen een paar dure fouten aanliep, die de score naar beneden drukten.

Dujardin en Freestyle

Charlotte Dujardin kwam met Mount St John Freestyle (v. Fidermark) als een van de laatsten in de ring en zette al gelijk de teller op een score heel dik boven de tachtig procent. Gedurende de proef zakten de punten heel even iets naar beneden, maar met haar uiteindelijke resultaat van 81,553% nam de Britse overtuigend de leiding in het klassement. “Ik ben helemaal blij en ik vond het echt, echt, echt heel erg leuk om deze proef te rijden”, vertelt Dujardin na afloop. “Het is pas de tweede keer indoor voor Freestyle en het is een hele imponerende hal hier, maar ze heeft het fantastisch gedaan.”

Hester: ‘O nu geen fouten maken’

Na Dujardin was Carl Hester aan de beurt met Hawtins Delicato (v. Diamond Hit), die vorig jaar op deze show met Dujardin tweede werd in de Grand Prix. Hester begon de proef met de ruin eveneens met scores boven de tachtig procent, maar kwam uiteindelijk uit op 75.789%, waarmee hij voorlopig tweede stond. “Ik kwam hier binnen en zag Charlotte naar mij kijken en toen kon ik alleen maar denken ‘o nu geen fouten maken”, lacht Hester na afloop. “En dat doe ik dan toch, maar ik ben niet teleurgesteld in mijn paard, die heeft het goed gedaan. Het wordt wel een rustige reis naar huis, want nu is Charlotte weer boven mij geëindigd.”

Voorlopig zevende

Als voorlaatste starter kwam Zweistra in actie met de elfjarige Double Dutch. Vorige week in Salzburg eindigde het duo op de vijfde plaats in de WB-Grand Prix met een score van 70,478%, in Londen kwam het totaal uit op 70,974% en een voorlopige zevende plaats met nog één combinatie te gaan. “Het was zijn eerste keer hier, maar hij heeft het goed gedaan en hij was helemaal niet onder de indruk hier in de ring”, aldus Zweistra na afloop. “De proef was nog even wennen met alles zo snel achter elkaar, maar ik ben tevreden.”

Last but not least

Richard Davison was de laatste starter in deze verkorte WB-Grand Prix met Bubblingh (v. Lingh). Het Britse duo dat het afgelopen seizoen vrijwel constant scores rond de 72% heeft gereden in de Grand Prix, kwam vandaag uit op 72,368% en eindigde daarmee net nog boven Zweistra en Double Dutch.

Uitslag

Bron: Horses