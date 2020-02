Fillion en Frida K imponeren in Intermediaire I

Op CDI Lier wisten Dominique Fillion en Frida K (v. Fidertanz) het vijfkoppige jurykorps te overtuigen. Ook de tweede plaats in de Intermediaire I ging naar Nederland. Diederik van Silfhout en de KWPN-goedgekeurde hengst Impression sleepten deze prijs in de wacht.

Dominique Fillion was met Frida K goed voor een eindtotaal van maar liefst 74%. Echter verschilden de scores nog wel flink tussen de 72,059% van Jacques van Daele en 76,765% van Jeannette Wolfs. Diederik van Silfhout volgde met Don Schufro-nazaat Impression met 71,971%.

Nederlandse hengsten

Op plek drie en vier eindigden nazaten van in Nederland gefokte hengsten. Achter het Nederlandse tweetal volgde Larissa Pauluis met de Vitalis-nazaat First Step Valentin met een eindtotaal van 71,441%. De vierde prijs was voor Corentin Pottier met Gotilas du Feuillard (v. Totilas) met 71,382%.

Thalia Rockx maakte de top vijf compleet met Gerda Nova de la Fazenda (v. Romanov). Zij behaalde 70,882%.

Bron: Horses.nl