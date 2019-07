Glock’s Casper met Minderhoud naar 70,326% bij internationaal debuut

Glock's Casper (Westpoint x Goodtimes) maakte onder Hans Peter Minderhoud in de laatste week van juni zijn debuut in de (nationale) Grand Prix met een score van 70,598%, een week daarop was er op de volgende subtopwedstrijd direct al een vette 73%. Die twee wedstrijden reed Minderhoud in voorbereiding op de Falsterbo Horse Show en vandaag maakte het duo hun internationale debuut in de koningsklasse. Het resultaat: 70,326% en een tweede plaats in de CDI3* Grand Prix.

Casper verscheen drie jaar lang niet op concours. “Het heeft wel even geduurd voordat hij klaar was voor de Grand Prix. Dat is een redelijke klus geweest. Nu is hij echt zo ver maar ik merkte dat het in de ring allemaal nog wel wat groen is”, vertelde Hans Peter Minderhoud bij zijn eerste start in de Grand Prix.

Bij drie juryleden op 1

“Het was natuurlijk lang geleden en voordat ik Casper mee neem naar het buitenland was het handig om te kijken of het een beetje gaat”, legde Minderhoud zijn subtopstarts uit. Een beetje ging het zeker met twee scores boven de 70% en in Falsterbo werd daar een derde 70+ aan toegevoegd. Bij drie juryleden stond Minderhoud zelfs op 1 (bij de Rus Yuri Romanov zelfs met dik 72%), maar het Amerikaanse jurylid Anne Gribons had met 67,5% de zesde plaats voor hem in gedachten.



Zweden

Verder voornamelijk Zweden in de top van de CDI3*-rubriek. De winst was voor Denise Ljungkvist met de merrie Soega (v. Sandakan) met 70,565%. De nummer 3, Paulinda Friberg, kwam ook nog boven de 70% uit. Zij noteerde 70,13% met de merrie Di Lapponia T (v. Donnerhall).

Zweistra en De Boer op 13e en 15e plaats

De twee andere Nederlandse deelneemsters, Thamar Zweistra en Shanda de Boer, eindigden met respectievelijk Hexagon’s Conquest en Eastend’s Allstar op de 13e (66,261) en 15e plaats (65,63%). Net boven Zweistra kwam de Fries Elias met Marc Peter Spahn terecht (66,348%).

Uitslag

Bron: Horses.nl