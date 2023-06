Levi Heusinkveld tweede met nieuw PR op CDI Geesteren

In de individuele proef voor Chrildren op CDI Geesteren heeft Levi Heusinkveld vandaag de tweede plaats behaald. Ze reed Harimann (v. Fidertanz) naar een nieuw persoonlijk record van 77,403%. Het duo maakte een sterke opmars in Geesteren: in de inlooppproef was er een negende plaats met een nieuw PR, in de landenproef een (gedeelde) vierde plaats met een nieuw PR en vandaag dus een tweede plaats met wederom een PR.

Nederlands kampioene Esmae Niessen behaalde met Dadona Diva (v. Johnson) vandaag haar hoogste klassering in Geesteren, dat geldt als laatste observatie voor het EK. Na de vijfde plaats in de inloopproef, (gedeelde) vierde plaats in de landenproef was er vandaag in de individuele proef 76,065% en daarmee de derde plaats.

Sophie van Iwaarden

Sophie van Iwaarden leverde met Hermes Mithras (v. Abanos) een constante prestatie in Geesteren. Het duo werd tweede in de inloopproef, derde in de landenproef en vandaag in de individuele proef was er met 74,505% een vierde plek.

Eliev Verstappen

Eliev Verstappen en professor Happy Feet (v. Tuschinski), die vorige maand brons wonnen op het NK Dressuur, volgden met een nieuw PR van 74,255% op de vijfde plaats. De overwinning ging naar de Turkse amazone Lal Mira Gürgen. Met Lowland (v. Bordeaux) reed ze naar 79,547%.

Uitslag

Bron: Horses.nl