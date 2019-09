Lynne Maas vijfde in Grand Prix, Amber de Groot derde bij young riders

De Nederlandse ruiters en amazones zijn goed begonnen aan CDI Waregem in België. Lynne Maas stuurde Electra (Jazz x Ferro) met net geen 70% naar de vijfde plaats in de Grand Prix en bleef daarmee net voor op landgenote Lucie Louws. Bij de young riders mocht Amber de Groot de derde prijs in ontvangst nemen. Zoë Zwiggelaar en Maud Hofland vielen hier met een zesde en zevende plaats net buiten de prijzen.