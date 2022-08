Veel wijzigingen in top 10 FEI Wereldranglijst dressuur

De top tien de FEI Wereldranglijst dressuur ziet er deze maand anders uit dan de voorgaande maanden. Cathrine Laudrup-Dufour neemt de tweede (Bohemian) én de derde plaats (Vamos Amigos) van de lijst in, maar de hoogzwangere Jessica von Bredow-Werndl gaat nog altijd aan de leiding. Dinja van Liere en Hermès zijn opgeklommen naar een knappe zesde plaats en er zijn drie nieuwe gezichten in de top tien bij gekomen.

In aanloop naar het Wereldkampioenschap op eigen bodem hebben de Denen een prachtige uitgangspositie op de wereldranglijst. Naast Dufour op twee en drie zijn namelijk ook plaatsen vier (Carina Cassøe Krüth met Heiline’s Danciera) en tien (Nanna Merrald Rasmussen met Atterupgaards Orthilia) voor de Denen. Nieuw in de top tien zijn de Fin Henri Ruoste met Kontestro DB, die van dertien naar acht ging, Frederic Wandres met Duke of Britain FRH (van veertien naar negen) en Merrald Rasmussen, die van de vijftiende plaats kwam.

De Britse Charlotte Fry heeft haar top tien-klassering met Everdale moeten inruilen voor een vijftiende plaats, maar is met Glamourdale (20 naar 16) en Dark Legend (18 naar 12) wel weer een stukje dichterbij gekomen. Ook een grote sprong op de lijst maakte Patrik Kittel met Forever Young HRH. Hij ging van plaats 196 naar 30.

Volledige ranking.