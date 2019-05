Werth kondigt pensioen aan van Don Johnson FRH

Isabell Werth heeft de luxepositie met meerdere paarden die meedraaien in de wereldtop. Na haar winnende proef op CDI Mannheim liet ze weten dat dit één van de laatste wedstrijden was voor de zeventienjarige Don Johnson FRH (v. Don Frederico).

“Ik was heel erg blij en heb met veel plezier gereden. Het was één van de beste kür-optredens van Johnny tot nu toe.”, vertelt de Duitse dressuurkoningin. Ze vervolgt: “Met losrijden gaf hij nog een paar bokkesprongen. Dat hield me weer goed scherp, maar in de proef was hij geweldig. Ik noem hem graag mijn jonge paard, hij is nog maar zeventien. We gaan nog twee of drie mooie wedstrijden rijden en dan mag hij op pensioen samen met Satchmo.”

Carrière

In totaal startte 116 keer Internationaal Grand Prix onder Werth en won daarvan 53 keer. De eerste keer was in Bremen op vijf maart 2011. Ondanks de vele overwinning was de Don Frederico-zoon niet Isabell’s eerste paard. De belangrijkste overwinningen waren een vijfde plaats in de Wereldbeker finale in Götenburg in 2013. Op het EK in Aken in 2015 maakte Werth en Don Johnson FRH deel uit van het bronzen Duitse team.

