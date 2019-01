Daniëlle Heijkoop klopt weer aan bij kader: ‘Eners nog een psychologisch dingetje’

De Grand Prix van de Subtopwedstrijd vandaag in Nieuw- en Sint Joosland stond in het teken van kadervorming. Daniëlle Heijkoop kwam daarin als unanieme winnares naar voren. Zij reed Badari (v. Gribaldi) naar de B-kaderscore van 70,761%. Daarmee is het duo, dat sinds eind vorig jaar niet langer deel uitmaakt van het kader, weer goed op weg richting een kaderplek.

Na een wedstrijdpauze maakten Daniëlle Heijkoop en Badari vorige week hun rentree in Assen. “Daar had ik ook heel fijn gereden maar vond ik de punten een beetje tegenvallen. Dat was een soort van balen”, vertelt Heijkoop die toen met twee keer tweede werd met scores rond de 69%.

Beter voor elkaar

De laatste voor kadervorming tellende wedstrijd reden ze vorig jaar in Aken. Daar kwam het duo met de B-kaderscore van 70,261% de ring uit. “Daarna heb ik mijn aandacht over verschillende paarden verdeeld en Badari thuis doorgetraind. Ik kon er beter voor zorgen om hem thuis beter voor elkaar te hebben.” Dat begint nu zijn vruchten af te werpen. “We hadden nog wel wat dingetjes maar Badari begint nu veel beter te draven. Eerder was zijn draf een beetje vlak maar nu komt daar steeds meer gedragenheid en houding in.”

Beetje vakantie

Het duo werd beloond met hoge cijfers voor de drafappuyementen, de uitgestrekte draf en de uitgestrekte galop. “De tweeërs waren ook super mooi maar in de eners kregen we een hakkel. En de eerste pirouette was iets te snel gedraaid en had wat te weinig buiging. Het gaat de goede kant op maar er zit dus zeker nog winst in”, zegt Heijkoop die haar volgende wedstrijd begin volgende maand op CDI Le Mans rijdt. Daarnaast heeft het duo ook een uitnodiging gekregen voor CDI Doha. “Dan ben je sowieso een week weg maar Badari reist super makkelijk. We moeten natuurlijk goed presteren maar ik zie Doha ook wel als een beetje vakantie.”

Ultieme tien

Daarnaast twijfelt de amazone nog over de KNHS Indoorkampioenschappen en CDI Lier. “Er is best veel om uit te kiezen”, vervolgt ze lachend. “Ik heb een stel fijne paarden op stal en ben vooral blij met de vooruitgang van Badari. Hij krijgt nu echt een goede draf.” Die progressie bleek ook uit de ultieme tien die genoteerd werd voor het drafappuyement naar rechts.

Mentale dip

Maar het was niet alleen maar vreugde want in de dubbeltellende serie om de pas liep de combinatie een dure fout op. “Die leverde een drie op en dat tikt hard aan”, aldus Heijkoop die deze oefening de laatste drie wedstrijden de mist in zag gaan. “Het is een beetje een psychologisch dingetje”, bekent ze. “Met Siro had ik dat een hele tijd bij de pirouetttes. Dan stond hij zomaar omgedraaid en kregen we enen en tweeëen. Badari springt thuis, in de les en met losrijden super goede eners en eigenlijk moet in daar in de ring niet aan twijfelen. Maar paardrijden is een en al emotie en ik zit een beetje in een mentale dip wat de eners betreft. Ik weet dat hij ze kan en geloof ook echt in dat paard. Jammer dat ze nu niet lukten, anders had er een A-kaderscore ingezeten.”

Internationale allure

“We zitten nu weer in het wedstrijdritme en ik ben heel blij dat we weer een kaderscore hebben gereden”, vervolgt Heijkoop die ook beloond werd met lovend jurycommentaar. “Echt leuk en bij De Kroo is het super fijn starten. Het heeft de uitstraling van een internationale wedstrijd en het is super georganiseerd.” Als afsluiting van het meerdaagse concours verzorgde Heijkoop een clinic waaraan de winnaars van de basisrubrieken mochten deelnemen. “Fantastisch toch, als je dat er bij krijgt!”

Zweistra net te kort voor kaderscore

Thamar Zweistra en de KWPN-erkende hengst Hexagons Double Dutch (v. Johnson) werden tweede. De combinatie die deel uitmaakt van het B-kader kwam met 69,565% net te kort voor een B-kaderscore. Laurens van Lieren en Zingar Northside (v. Gribaldi) volgden met 64,71% op de derde plaats.

Uitslag

