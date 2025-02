KWPN-hengst Hitmaker naar Canadese amazone

De KWPN-goedgekeurde hengst Hitmaker (Wynton x Cabochon), die met Jennifer Sekreve actief was op internationaal Grand Prix-niveau, is verkocht naar een Canadese amazone. Eurodressage meldt dat de dertienjarige hengst zijn carrière vervolgt met de in Wellington, Florida woonachtige Alexandra Duncan.

De nu 35-jarige Alexandra Duncan was van 2015 tot en met 2019 (met korte onderbrekingen) met de KWPN’er Vitall (Ferro x Aram, fokker P. Nijssen) actief op internationaal Grand Prix-niveau. In 2023 bracht ze de door Gebr. van Mook gefokte Illusionist M (Charmeur x Vivaldi) eenmalig in de internationale Grand Prix uit, maar moest toen vroegtijdig haar proef beëindigen.

Carrière

Hitmaker is het eerste ervaren Grand Prix-paard dat Duncan onder het zadel krijgt. Hitmaker werd in 2015 op 2,5-jarige leeftijd derde in de kampioenskeuring op de KWPN Hengstenkeuring, dat jaar werd Handsome O (Johnson x Rousseau, die eerder vandaag nog in het nieuws kwam) kampioen. Hitmaker werd van jongs af aan door Jennifer Sekreve gereden. Na optredens in onder andere de Subli Cup en KWPN Hengstencompetitie volgde in 2019 het ZZ-Zwaar-debuut. Ze vervolgden hun weg naar de Grand Prix en in april 2023 volgde het internationale debuut op dit niveau. Bij hun laatste CDI, in Ermelo vorig jaar, werden ze in de kür nog vijfde met 73,665%.

