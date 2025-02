Handsome O-zaak ligt nu ook bij Accountantskamer: stal op advies van accountant ‘leeggeplukt’ voor claim

Na verschillende rechters houdt nu ook de Accountantskamer (de tuchtrechtelijke instantie voor accountants) zich bezig met de Handsome O-zaak, zo bericht Accountancy van Morgen. Nog voor Kristin Andresen de kampioen van de KWPN Hengstenkeuring 2015 reclameerde, werden op advies van de accountant van Jan Brouwer alle activa uit de stal gehaald.

Kristin Andresen kocht Handsome O in de KWPN Select Sale 2015 voor 300.000 euro van verkoper Jan Brouwer via diens stal Purioso Hoeve. Kort daarna werd hanentred geconstateerd bij de hengst en zes jaar lang procedeerde Andresen tegen Brouwer om uiteindelijk door het Gerechtshof in het gelijk te worden gesteld in 2021. Brouwer moet zo’n 400.000 euro aan Andresen betalen.

Accountant

Nu houdt de Accountantskamer zich ook met de zaak bezig. Jan Brouwer zag aankomen dat Andresen Handsome O wilde reclameren en klopte met dat (aankomende) probleem in maart 2015 aan bij zijn accountant. De accountant adviseerde zijn bedrijf te herstructureren. Toen Andresen in mei haar claim neerlegde, bleken alle activa uit de stal verdwenen.

Dezelfde accountant werd ook door Brouwer ingeschakeld om een deskundigenrapport op te stellen. De rechtbank wilde weten wat de waarde van het bedrijf was zonder herstructurering. Belangenverstrengeling van de betreffende accountant.

Ook een klacht van Brouwer

De situatie werd voor de accountant extra vervelend toen bleek dat ook zijn klant Brouwer een klacht tegen hem had ingediend. Brouwer trok deze echter weer terug. Na wikken en wegen besloot de voorzitter van de Accountantskamer die klacht onderdeel te maken van dit dossier.

Waarschuwing

Brouwer stuurde onder meer mail van de accountant door waaruit blijkt dat hij op 2 maart al, dus een week of twee nadat voor het eerst de problemen bij Handsome O worden ontdekt, adviseert een zogeheten verkooporganisatie op te tuigen. Waarmee dus de vennootschap die de claim verwachtte werd leeggehaald.

De accountant kwam op de zitting met een ander verhaal. De voorzitter van de Accountantskamer waarschuwde de accountant na te denken over zijn verweer. De accountant erkende na een korte schorsing dat hij te veel op de stoel van de ondernemer is gaan zitten.

De Accountantskamer doet over circa 12 weken uitspraak.

Bron: Accountancy van Morgen