KWPN-hengst Indigro duikt in Groot-Brittannië op onder Andrew Gould

Drie maanden geleden publiceerde Glock Horse Performance Center een video van Edward Gal en Indigro (Negro x Jazz), maar afgelopen weekend dook de hengst op de nationale wedstrijd in het Britse Hickstead op. Daar maakte hij onder het zadel van Andrew Gould zijn Intermédiaire II-debuut. "Welkom Indigro, van eigenaren Tatiana en Max Skillman", kondigde de Britse ruiter na zijn start in Hickstead aan.

“Het was aan last minute beslissing om naar Hickstead te gaan. Daar reden we onze eerste wedstrijd samen en het was een geweldige ervaring. Ik was ontzettend blij met het gevoel dat hij me in de ring gaf en hij kreeg zelfs een tien voor zijn passage”, schrijft Gould trots op social media. De combinatie werd in de Inter II tweede met 72,50%.

Edward Gal

De negenjarige Indigro kwam begin dit jaar naar Oosterbeek om daar klaargemaakt te worden voor de Grand Prix. De hengst, toen nog in eigendom van Rom Vermunt en Harald Bruinier, heeft daar niet lang gestaan en is inmiddels dus verkocht aan het echtpaar Skillman.

Lees ook: