Morning Star naar Micky Schelstraete

Micky Schelstraete heeft de teugels van Morning Star (Feinrich x Totilas) overgenomen van Annika Korte, dat meldt Eurodressage. De zevenjarige Oldenburger-ruin is gefokt uit een halfzus van Venicia OLD, waarmee Schelstraete vorig jaar Nederlands Kampioen bij de young riders werd en twee jaar achtereenvolgend deelnam aan het EK in deze leeftijdscategorie.

Annika Korte reed Morning Star op de Bundeschampionate in 2024 naar plaats 25 in de kleine finale voor zesjarigen. Dit jaar eindigden ze in de kleine finale voor zevenjarigen als twintigste.

De moeder van Morning Star is een volle zus van de in Duitsland goedgekeurde hengst Top Gear.

Bron: Horses.nl/Eurodressage