Morning Star naar Micky Schelstraete

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Morning Star naar Micky Schelstraete featured image
Micky Schelstraete, hier met Venicia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Micky Schelstraete heeft de teugels van Morning Star (Feinrich x Totilas) overgenomen van Annika Korte, dat meldt Eurodressage. De zevenjarige Oldenburger-ruin is gefokt uit een halfzus van Venicia OLD, waarmee Schelstraete vorig jaar Nederlands Kampioen bij de young riders werd en twee jaar achtereenvolgend deelnam aan het EK in deze leeftijdscategorie.

Door Savannah Pieters

Annika Korte reed Morning Star op de Bundeschampionate in 2024 naar plaats 25 in de kleine finale voor zesjarigen. Dit jaar eindigden ze in de kleine finale voor zevenjarigen als twintigste.

De moeder van Morning Star is een volle zus van de in Duitsland goedgekeurde hengst Top Gear.

Bron: Horses.nl/Eurodressage

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like