Online proeven rijden tot en met ZZ-Licht loopt nog tot eind januari

De KNHS heeft laten weten dat het vanaf 15 januari weer mogelijk is om deel te nemen aan meetmomenten waar gereden wordt voor winstpunten. Dit heeft als gevolg dat het online paardrijden na 30 januari stopt voor de klassen M1 t/m ZZ-Licht. Alle binnen- en buitensportlocaties zijn weer open. Er is geen beperking in groepsgrootte of eindtijd vanuit de overheid.