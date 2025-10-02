Deense ruiter sleept official voor de rechter na diskwalificatie op merrietest

In de rechtbank van Næstved zijn op woensdag 1 oktober 2025 meerdere getuigen gehoord in de civiele zaak tussen de Deense ruiter Anders Uve Sjøbeck Hoeck en technisch afgevaardigde Brigitte Yvonne Tribler. Hoeck beschuldigt Tribler van smaad, nadat zij hem op de merrietest op 19 augustus 2023 diskwalificeerde vanwege volgens haar gewelddadig en onaanvaardbaar gedrag bij het losrijden.

De zaak zorgt voor ophef in de Deense paardensport en roept vragen op over paardenwelzijn en de bescherming van officials. De aanleiding voor de rechtszaak was het losrijden voorafgaand aan de merrietest, waarbij Tribler namens de Deense Hippische Federatie (DRF) toezicht hield. In haar rapport stelde ze dat Hoeck haar herhaalde verzoeken om zijn gedrag in het zadel aan te passen negeerde.

Diskwalificatie

Hoeck werd vervolgens al voorafgaand aan zijn proef gediskwalificeerd en later legde het DWB hem een schorsing van een periode van een jaar op. De ruiter vocht die beslissing aan bij de rechtbank in Aarhus, maar verloor. Volgens de rechter handelde hij in strijd met de gedragscode voor paardenwelzijn.

In de nieuwe zaak eist Hoeck eerherstel van Tribler, die volgens hem zijn naam en reputatie heeft geschaad. De volgende zitting is gepland op 29 oktober.

DRF staat achter officials

De DRF heeft zich inmiddels uitgesproken over de zaak. Generaal-secretaris van het DRF, Jens-Erik Majlund, gaf in de rechtszaal toelichting op het beleid rondom paardenwelzijn en benadrukte daarna in een officiële verklaring het belang van vrijwilligers. “Ik wil benadrukken hoe belangrijk de rol van vrijwilligers is in de paardensport. Wanneer zij betrokken raken bij rechtszaken zoals deze, kunnen we vrezen voor hun inzetbaarheid in de toekomst.”

Majlund stelt dat officials en vrijwilligers cruciaal zijn voor het functioneren van de sport en dat zij vaak onder grote druk lastige beslissingen moeten nemen, altijd in het belang van veiligheid, sportiviteit en paardenwelzijn. “Wij staan als bond volledig achter onze officials. Zij handelen loyaal en verantwoordelijk binnen de regels die we samen hebben opgesteld.

De zaak rond Hoeck en Tribler maakt volgens hem duidelijk in welke lastige positie officials kunnen komen te staan.

Bron: Horses.nl/Ridehesten