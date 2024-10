Hønnerups Driver overleden

Het internationale Grand Prix-paard en oud-wereldkampioen van de jonge dressuurpaarden Hønnerups Driver (v. Romanov) is overleden. Anna Kasprzak maakte het overlijden van de DWB-ruin gisteren op social media bekend. Hønnerups Driver is twintig jaar oud geworden.

“Vandaag hebben we afscheid genomen van dit speciale paard. Driver heeft velen van ons kippenvel bezorgd, tranen, frustraties, maar voornamelijk heel veel plezier in de afgelopen vijftien jaar”, aldus Kasprzak. De Deense amazone moest de ruin wegens gezondheidsproblemen laten inslapen.

Van WK-goud naar Grand Prix

Andreas Helgstrand stuurde Hønnerups Driver, een zoon van de Grand Prix-merrie Hønnerups Zazzi, in 2009 naar goud op het WK Jonge Dressuurpaarden. Daarna werd de ruin aangeschaft door de familie Kasprzak. Anna Kasprzak leidde de ruin op tot het hoogste niveau, maar kwam weinig in actie door blessures. In 2017 nam jeugdamazone Josefine Hoffmann, een werknemer van de Kaszprzaks, de teugels van de ruin over. Datzelfde jaar reden ze het EK bij de young riders en in 2019, 2021 en 2022 het EK Grand Prix U25. Vorig jaar werden ze individueel vierde in de kür.

Leermeester

Eind 2022 verhuisde Hønnerups Driver, nog altijd in eigendom van de familie Kasprzak, naar Stutteri EVO. Daar was hij leermeester voor EVO’s eigenaresse Jane Serup Jensen. “De laatste twee jaar bracht hij door bij Stutteri EVO, waar hij de beste leermeester was en ook parttime van zijn pensioen heeft genoten.”

Bron: Horses.nl/Insta