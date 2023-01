Margit Eisner stelt Trakehner-hengst Kwahu vast voor Helen Langehanenberg

Margit Eisner heeft de Trakehner-hengst Kwahu (Millennium x Münchhausen) nu geheel in haar bezit. Eisner had de hengst tot voor kort in gedeeld eigendom met Gestüt Hörstein. Met de aankoop heeft Eisner de inmiddels zevenjarige Kwahu vastgesteld voor zijn amazone Helen Langehanenberg.

De door Ines Eisold gefokte Kwahu kwam als veulen in de veiling op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster voor 80.000 euro in het bezit van Hofgut Rosenau in Dreiech. Op 2,5-jarige leeftijd werd Kwahu, toen in eigendom van Gestüt Sprehe, genoemd als één van de favorieten, maar werd na het straatje teruggetrokken in verband met een hoefzweer. Op de nakeuring in januari 2019 werd hij als premiehengst goedgekeurd. Toen was hij al in het bezit van Gestüt Hörstein en Eisner.

Langehanenberg

In 2021 kwam Kwahu onder het zadel bij Langehanenberg. Zij reed vorig jaar meerdere nationale wedstrijden (tot ZZ-Licht-niveau) met de hengst. “We vonden het heel belangrijk dat dit uitzonderlijke paard op zowel sportief gebied als voor de Trakehner-fokkerij alle kansen krijgt om zich verder te ontwikkelen”, aldus Eisner. Ondanks de focus op de sport ligt, blijft de hengst ook beschikbaar voor de fokkerij. Daarvoor gaat Eisner een samenwerking aan met Landgestüt Warendorf.

Bron: Horses.nl/FB