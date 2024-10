Meta-studie: Achter de loodlijn is negatief voor welzijn paard

Er is een meta-studie gedaan over 58 eerdere gepubliceerde onderzoeken naar rollkur/rijden achter de loodlijn. 75% van die studie zegt dat rijden achter de loodlijn negatief of waarschijnlijk negatief is voor welzijn paard.

Het volgende werd geconcludeerd:

1. De consensus is dat er negatieve gevolgen zijn voor het welzijn van paarden die moeten presteren met een hypergeflexeerde hoofd- en hals/nekhouding (HNP).

2. In 75 procent van de beoordeelde artikelen werden zorgen geuit over het welzijn van paarden die in deze houding werken. De huidige meta-analyse heeft aangetoond dat de gevolgen voor het welzijn losstaan ​​van factoren zoals het niveau van dressuurtraining van de paarden, eerdere ervaring met de houding, de manier waarop hyperflexie werd bereikt of de duur of mate van hyperflexie.

3. Een gelijktijdige beoordeling van het bewijsmateriaal voor prestatievoordelen van hyperflexie van de nek van paarden toonde aan dat een aanzienlijke meerderheid (65%) van de onderzoeken geen voordelen kon vinden van het op deze manier trainen van paarden.

4. Per saldo lijkt het erop dat de nadelen die gepaard gaan met het trainen van BV (behind vertical, achter loodlijn) de potentiële voordelen van de activiteit overstijgen. Deze bevinding zou nadeel-voordeeloverwegingen en ethische besluitvorming rond deze technieken in de paardensport moeten informeren.

5. Wanneer dieren in sport worden gebruikt, zijn onze ethische verantwoordelijkheden buitengewoon. Deze verantwoordelijkheden, gekoppeld aan de duurzaamheid van dergelijke sporten, vereisen een voortdurende herbeoordeling van gangbare praktijken. De huidige meta-analyse is actueel en zou moeten worden weerspiegeld in de regels die gelden voor paardensporten, samen met de opleiding van juryleden.

Bron: Nature.com