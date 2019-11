Toppony Den Ostriks Macho van Evi van Rooij naar Quinty van der Lee

Evi van Rooij vormt niet langer een combinatie met Den Ostriks Macho (v. Good Looking). De negenjarige pony - die door Van Rooij succesvol werd uitgebracht in de (inter)nationale sport - gaat zijn carrière voorzetten onder Quinty van der Lee.

Evi van Rooij behaalde met Den Ostriks Macho successen in de KNHS Divoza Cup voor jonge dressuurpony’s, de KNHS Felix Hippisch Cup en op de Hippiade. In 2017 maakten ze hun internationale debuut met scores rond de zeventig procent. De laatste prestaties dateren van vorige maand, toen het duo na een wedstrijdpauze terugkeerde in de ring. Op de kadersvormingswedstrijd van Geldrop Hippique noteerden ze een B-kaderscore van 70,385%. De laatste internationale wedstrijd was eind oktober in Exloo.

Laatste jaar pony’s

De 15-jarige Van Rooij rijdt volgend jaar haar laatste jaar bij de pony’s. Daarvoor heeft ze de beschikking over King Stayerhof’s Jango (v. Kosmo van Orchids), waarmee ze een fantastisch outdoorseizoen beleefde: teamzilver op het EK in Polen, goud op de Hippiade en de overwinning in de finale van de KNHS Felix Hippisch Cup. Daarnaast komt Van Rooij met Edea (v. Johnson) bij de paarden uit.

Quinty van der Lee (13) rijdt Z1 met Nandor (v. Orchard D’avranches) en begint met Macho in de klasse M2.

Bron: Horses.nl