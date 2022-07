EK Junioren: Jill Bogers met zesjarige Lennox U.S. vijfde in individuele proef

Ook bij de Junioren zijn alle deelnemers gestart in de individuele proef. De Junioren lieten zien waarom zij team zilver hebben gewonnen want maar liefst drie combinaties van TeamNL reden zich bij de beste dertien. Jill Bogers voerde het Nederlandse team aan door met de pas zesjarige Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win) een fraaie score van 74% te rijden. Bij een jurylid was Bogers goed voor het goud en drie juryleden hadden haar graag het brons zien winnen. Uiteindelijk werd het een mooie vijfde plaats.