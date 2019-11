Everdale en Fry met PR naar zesde plaats in Spécial

In de schaduw van de Wereldbekerwedstrijd dressuur werd ook een 4* concours verreden in Stuttgart. Zaterdag maakten Charlotte Fry en de tienjarige KWPN-hengst Everdale (v. Lord Leatherdale) daar al hun opwachting in de GP. Zondag sloten ze het concours af met een knappe zesde plaats en 73,766% in de Grand Prix Spécial. Hans Peter Minderhoud en Glock's Casper werden zevende met 71,596%. De Spécial werd gewonnen door Isabell Werth en Emilio (v. Ehrenpreis) die naar 79,489% reden.

De 73,766% was weer een stukje hoger dan de tot dusver beste GPS van Everdale, in Aken deze zomer. De eigenaar van de hengst, Gertjan van Olst, zei gisteren al zeer tevreden te zijn over Everdale. “Hij speelt echt met de oefeningen. Het is een grote hal met veel entourage en publiek, maar dat maakt Everdale niet uit. Het was een mooie ervaring, hij heeft veel geleerd en het was echt goed.” Over de ontwikkeling van Everdale zegt Van Olst: “Hij ontwikkelt zich goed en het ziet er allemaal goed uit, dit gaat zoals we hadden gehoopt!”

Duits podium – Werth ‘German Dressage Master’

Het podium van de GPS was helemaal Duits. Na Werth en Emilio vinden we Hubertus Schmidt en Escolar (v. Estobar NRW) op de tweede plaats met 77,936%. De ruiter en zijn tienjarige zijn de laatste weken goed op dreef en kregen van één jurylid zelfs de winst toebedeeld. Lisa Müller, die de GP won met Gut Wettlkam’s Stand By Me Old (v. Stedinger) was in de Spécial derde, dankzij 76,553%.

Voor Werth betekende de winst ook voor de 16e keer de titel German Dressage Master. Het was de vierde keer op rij dat ze die titel met Emilio won. Waar de ruin zaterdag nog een beetje atypisch en met foutjes door de proef ging, volgens Werth “omdat hij nog vrolijk was van zijn winst in Lyon” en zij zelf “het niet zo serieus had genomen dat hij heet werd” reed het duo vandaag weer op de toppen van hun kunnen. “Ik heb geprobeerd om vandaag van mijn fouten te leren en beter op te letten” sprak de gelukkige kampioene.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KWPN / DRV