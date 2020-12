Helgstrand blikt terug op 2020: ‘Nog nooit zoveel paarden en dekkingen verkocht’

Helgstrand Dressage heeft een eigen kerstlied gemaakt. Op de melodie van 'Jingle Bells' wordt een samenvatting van het jaar gemaakt waarin de hoogtepunten voorbij komen. Helgstrand komt daarna aan het woord en meldt dat Helgstrand in dit coronajaar ook super zaken heeft gedaan: in de laatste helft van 2020 verkocht hij naar eigen zeggen enorm veel paarden en in het dekseizoen werden 6.000 merries gedekt met Helgstrand-hengsten.

De tekst van het Helgstrand-kerstlied:

Jingle bell, storytell at Helgstrand Dressage,

Christmas is near, last month of the year,

Plenty of memories, here comes a few,

Greeting everyone, old as new

Jingle bell, doing well at Helgstrand Dressage,​

Stallion shows, and golden it goes,

Look at our Jovian, he stole the show,​

Or Andreas who’d know?

What a wild time, and a bright time,

The dream team did so well,

With the right time, and a fight time,

We can handle it, you can tell

Giddy-up, jingle horse, pick up your feet,

Family work pays off,

From US to Germany – distance is large,

That is Helgstrand Dressage

Jingle hop, to the top, oh, what a year,

Stallionshow, to Herning we’d go,

Horses awarded, we sure did have fun,

Thanks to everyone

What a wild time, stallions’ prime time,

The breeding is ahead,

It’s the right time, best of all time,

This collection is the best you’ll get

Giddy-up, jingle horse, see you next year,

Wishing you all the best,

Have a nice holiday, bon voyage,

Merry Christmas, dear,

Happy New Year,

Here from Helgstrand Dressage

Lastig jaar

Na afloop van het kerstlied komt de grote baas Andreas Helgstrand aan het woord. “Allereerst een vrolijk kerstfeest, ik hoop dat jullie genoten hebben van ons kerstlied. Ik in ieder geval wel.”

“2020 was een heel lastig jaar. De eerste helft van het jaar hebben we niemand hier over de vloer gehad.”

Nog nooit zoveel paarden verkocht

“Het laatste half jaar was geweldig: ik denk niet dat we ooit zoveel paarden hebben verkocht. We zijn blij dat we hebben gemerkt dat onze stal, maar ook de hele paardensector, wel een stootje kan hebben.”

Meer dan 6.000 merries gedekt

“Onze hengsten hebben dit jaar meer gedekt dan ooit, er zijn dit jaar meer dan 6.000 merries gedekt met Helgstrand-hengsten.”