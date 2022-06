Waterland liet advocatenkantoor Helgstrandpraktijken onderzoeken en eist meer transparantie

De Nederlandse private equity-reus Waterland, dat een meerderheidsbelang in Helgstrand Dressage heeft, liet zich tot op heden niet publiekelijk uit op de onthullingen van de Deense krant Nordjyske. Maar op de achtergrond huurde het kapitaalfonds wel een advocatenkantoor in om de praktijken van Helgstrand te onderzoeken.

Negen dagen na de eerste onthullingen van Nordjyske huurde Waterland Bruun & Hjejle in, een van de grootste advocatenkantoren van Denemarken. Dat gebeurde volgens een vrijdag gepubliceerd persbericht van Helgstrand Dressage naar aanleiding van een directievergadering van de Global Equestrian Group, die naast Helgstrand uit Waterland-medewerkers bestaat.

Lange lijst met aanbevelingen

Het onderzoek duurde van 31 mei tot 21 juni en daarbij werden onder andere de boeken van Helgstrand, facturen en contracten doorgelicht. De lijst met aanbevelingen, die Helgstrand volgens het vrijdag gepubliceerde persbericht heeft overgenomen, is lang en duidt op behoorlijke kritiek van het advocatenkantoor.

Onvolledige documentatie brengt risico’s mee

Het kantoor concludeert volgens het Helgstrand persbericht na haar onderzoek dat ‘onvolledige documentatie en gebrek aan schriftelijke gegevens de handel in paarden en mede-eigenaarschap in verschillende gevallen een risico op belangenverstrengeling en conflicten tussen partners en Helgstrand Dressage met zich meebrengt.’

Professionaliseren en meer transparantie

Helgstrand zegt in een persbericht: “We hebben daarom besloten om een aantal processen aan te scherpen om de bedrijfsvoering te professionaliseren en ervoor te zorgen dat Helgstrand Dressage haar positie als marktleider waarmaakt. We zullen nieuwe normen stellen voor transparantie in Helgstrand Dressage en hopen dat de rest van de industrie ons voorbeeld zal volgen en dezelfde nieuwe en verbeterde normen zal introduceren.”

Actiepunten

Concreet somt Helgstrand Dressage de volgende actiepunten op:

Opstellen van een gedetailleerde en transparante mede-eigendomsovereenkomsten door een externe advocaat met goed inzicht in de branche

Aanbieden van nieuwe en verbeterde mede-eigendomsovereenkomste voor alle huidige partners

Volledige transparantie voor mede-eigenaren over alle kosten en berekening van garantiebedragen voor verrekening bij verkoop paarden

Het aangaan van verbeterde schriftelijke koopovereenkomsten die de voorwaarden voor alle aankopen van paarden volledig reguleren en beschrijven

Beoordelen en updaten van verkoopcontracten indien nodig en benadrukken de vereisten voor het schrijven en ondertekenen van alle contracten voordat transacties worden voltooid

Versterking van de voortdurende inspanningen om het kostenoverzicht per paard inzichtelijk te maken door de uitrol van een nieuw ERP-systeem dat in januari 2022 is geïmplementeerd en in gebruik wordt genomen

Implementatie van een interne procedure die zorgt voor informatie van de Raad van Bestuur van Global Equestrian Group na ontvangst van beschuldigingen van oneerlijke handelspraktijken in Helgstrand Dressage

Verbeteren arbeidscondities

Tenslotte zegt Helgstrand ook iets te gaan doen aan de arbeidscondities op Helgstrand Dressage. Daarover bracht Nordjyske vorige week een artikel.

“Bovenstaande initiatieven vormen een aanvulling op de voortdurende inspanningen om de bedrijfsvoering van Helgstrand Dressage te professionaliseren, waaronder de aanstelling van een HR-manager in 2022 en een verscherpte focus op het continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden.”

Bron: Persbericht/Horses.nl