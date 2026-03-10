Iron-dochter EVO Ivy Blue wint Blue Hors Kampioenschap in Herning

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Iron-dochter EVO Ivy Blue wint Blue Hors Kampioenschap in Herning featured image
Iron (Ibiza x Hohenstein). Foto: Helgstrand Dressage
Door Savannah Pieters

Het Blue Hors Kampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Herning is gewonnen door Anne-Mette Strandby Hansen met de Iron-dochter EVO Ivy Blue. De reservekampioenstitel ging naar de Jovian-zoon Jackson M. Bij de springpaarden was de titel voor Syvhøjegårds Quick-Change (v. Syvhøjegårds Unforgetable) onder Jeppe Madsen.

