Dag twee KNHS Indoorkampioenschappen brengt tien kampioenen

De tweede dag van de KNHS Indoorkampioenschappen leverde tien mooie kampioenen bij de pony's op. Er werden in totaal tien nieuwe kampioenen gehuldigd bij de dressuur in de klassen B, L1, L2 en Z1 pony's. Chloë Yacob, Ziba Souren, Marije Hiemstra, Bo Leijten, Liz Arends, Tess Gaakee, Esmae Niessen, Diede Heuvelman, Noor van Haaren en Sanne Glissenaar kregen het kampioenslint omgehangen.

In de klasse klasse B cat. A/B kreeg Chloë Yacob het kampioenslint omgehangen. “Ik wilde heel m’n leven kampioen worden en nu heb ik m’n droom bereikt”, vertelt de 11-jarige Chloë Yacob enthousiast. De 11-jarige amazone mag met haar andere pony binnenkort ook deelnemen aan de KNHS indoorkampioenschappen springen. “Dan hoop ik dat ik ook kampioen wordt. Die pony is altijd tweede en derde geweest maar nooit eerste.”

Uitslag

1. Chloë Yacob (Boskoop) – Super Dexter, 68,778%

2. Nicole de Booij (Rotsterhaule) – Reni, 67,389%

3. Lizzy Cloo (Breukelen) – Silver Lady, 67,278%

Hoogste trede

In de klasse L2 cat. A/B reed Ziba Souren naar het goud. “Met losrijden was mijn pony heel druk maar in de proef gedroeg hij zich keurig!”, vertelt de 13-jarige Ziba Souren lachend. Het was de tweede keer voor de amazone uit Schimmert dat ze de hoogste trede van het podium mocht beklimmen. Op de KNHS Indoorkampioenschappen van vorig jaar werd ze met haar pony Mr. Harvey Grey kampioen in de klasse B.

Uitslag

1. Ziba Souren (Hulsberg) – Mr. Harvey Grey, 70,500%

2. Elize Besseling (Berkel-Enschot) – Cosford Sky Latern, 69,111%

3. Imke Driessen (Maqriaheide) – Chipie, 66,222%

Prachtig verjaardagscadeau

Marije Hiemstra, die een paar dagen geleden haar elfde verjaardag vierde, bezorgde zichzelf een prachtig verjaardagscadeau. Met haar pony Sparky won ze de gouden medaille in de klasse L1 cat. A/B. “Ik had niet echt gedacht kampioen te kunnen worden. Eigenlijk vond ik dat Sparky een beetje langzaam was”, vertelt Marije lachend. “Maar het ging toch wel goed.”

Uitslag

1. Marije Hiemstra (Sleen) – Sparky, 66,444%

2. Meike Bliek (IJsselmuiden) – No Limit Celebration, 65,444%

3. Harley Dikkerboom (Breukelen) – Sunnyboy, 65,444%

Geen onbekende

Bo Leijten is geen onbekende op het podium. Met haar pony King Arthur werd ze vorig jaar op de KNHS Indoorkampioenschappen al kampioen in de klasse B en op de Hippiade reservekampioen in de klasse L1. Vandaag voegde de amazone daar nog een gouden medaille aan toe in de klasse L2 cat C sponsored by Pikeur. “King ging heel erg goed en liep super fijn, het is heel speciaal om nog een keer een medaille te winnen. Daar ben ik heel erg blij mee”, vertelt de stralende kampioene die nu de overstap gaat maken naar het M1.

Uitslag

1. Bo Leijten (De Meern) – King Arthur, 69,611%

2. Isa Sipkens (Emmen) – Beau vd Oude Meerdijk, 67,111%

3. Emmelie de Gunst (Wapenveld) – Lucky Boy, 67,000%

Nieuwe combinatie

In de klasse B cat. C was het Liz Arends die het goud pakte. “Het ging heel erg goed”, vertelt kersverse kampioene Liz Arends. De 11-jarige amazone vormt pas sinds kort een combinatie met haar pony Samorens Mareno. “Ik heb hem pas vier maanden en we besloten gelijk maar de selecties te proberen. De Gelderse kampioenschappen vonden we eigenlijk veel te vroeg maar het ging gewoon heel goed en we werden Gelders kampioen. Dat was echt heel cool en ik was heel blij om op het kampioenschap in Ermelo te mogen rijden. Dat we hier nu kampioen zijn is helemaal cool, dat had ik niet verwacht.”

Uitslag

1. Liz Arends (Huissen) – Samorens Mareno, 67,611%

2. Carin Imming (Wieringermeer) – Polly, 67,167%

3. Shanelle Roggen (Smilde) – Ribbon’s Sir Rick, 66,944%

Tweede starter

Tess Gaakeer pakte de KNHS-titel in de klasse L1 cat. C “Het ging wel goed alleen aan het einde van de proef werd Happy Socks een beetje moe”, vertelt Tess Gaakeer die de prachtige score van 70,111% bijeen reed maar als tweede starter een tijd moest afwachten of dat genoeg zou zijn voor de titel. “Op het laatst waren er nog twee combinaties en was het heel spannend of ik bovenaan bleef staan. Ik ben heel blij dat het gelukt is.” Tess kon rekenen op de steun van een grote fanclub die haar in Ermelo aanmoedigde. “Ik denk dat dat wel geholpen heeft.”

Uitslag

1. Tess Gaakeer (Gemonde) – Happy Socks, 70,111%

2. Emma Nieuwenhuis (Apeldoorn) – No Limit, 68,333%

3. Amélie Kuko (Landgraaf) – Beauty, 68,167%

Op herhaling

Op de Hippiade van vorig jaar won Esmae Niessen met haar pony Dempsy Sil de gouden medaille in de klasse L1 en vandaag gingen ze in de klasse L2 op herhaling. “Ik ben heel erg tevreden”, vertelt Esmae nadat ze met een vreugdesprong van de hoogste trede van het podium is gesprongen. “Vorig jaar is het ons ook al een keertje gelukt om kampioen te worden en ik ben super blij hoe Dempsy in deze korte tijd verbeterd is. Ik ben ook heel erg dankbaar dat mijn trainster Gitte Frehen er vandaag bij was en me geholpen heeft. Zonder haar was het niet gelukt.”

Uitslag

1. Esmae Niessen (Schaesberg) – Dempsy Sil, 70,944%

2. Vanity Hus (Pijnacker) – Goldwinshoeve Vuego, 68,944%

3. Tymo de Vries (Hardenberg) – Trevor, 68,111%

Paar spanningsfoutjes

Kampioene klasse B cat. D/E Diede Heuvelman vertelt over haar proef: “Het ging eigenlijk heel goed. Mijn pony had alleen een paar spanningsfoutjes maar ik ben wel heel trots”, vertelt de 12-jarige Diede Heuvelman nadat ze de gouden medaille omgehangen kreeg. “Ik was al eerder Brabants kampioen en nu voor het eerst KNHS kampioen.

Uitslag

1. Diede Heuvelman (Oisterwijk) – Bünteeichen Vivaldo, 71,333%

2. Lieke Ydema (Oldeholtpade) – Onyx Emelwerth, 69,611%

3. Neeltje Twint (Beemster) – Goldstar du Bois TT, 68,667%

Geen verwachtingen

Goud voor Sanne Glissenaar in de klasse Z1 cat. D/E. “Het ging echt super goed en ik ben heel blij dat het zo heeft mogen eindigen”, vertelt kampioene Sanne Glissenaar enthousiast. “Ik had vooraf totaal geen verwachtingen en hoopte dat ik een goede proef zou kunnen rijden. Dan maakte de uitslag niet uit, als ik maar gewoon fijn had gereden. Bij het wachten op de andere uitslagen was het op het laatste heel spannend maar ik ben super blij dat ik uiteindelijk kampioen ben geworden.”

1. Sanne Glissenaar (De Meern) – Die Wilde Dreizehn, 68,476%

2. Joanne Neidhofer (Wieringermeer) – JNH Burgthoeve’s Londen, 67,048%

3. Brecht Lunenburg (Nuland) – Million Dollar Girl, 66,619%

Super blij

Met een prachtige score van 73,000% mocht Noor van Haaren de hoogste treden van het podium beklimmen. “Het ging heel goed”, vertelt de 11-jarige amazone die ook al Brabants kampioen was. “Aan de ene kant had ik wel gedacht dat ik hier in Ermelo misschien ook kampioen kon worden en aan de andere kant ook weer niet. Ik ben er echt super blij mee.”

1. Noor van Haaren (Nispen) – Eindershof Waylon, 73,000%

2. Elin Buijs (Rockanje) – Champ du Bois, 71,222%

3. Melissa Eshuis (Hellendoorn) – Lord, 65,556%

Bron: Horses.nl/ KNHS