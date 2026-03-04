Kritiek op ‘vlakke’ jurering en GDA na KNHS-kampioenschappen

Kritiek op de jurering is onlosmakelijk verbonden met de dressuursport. En ook belangrijk: dressuur is niet statisch, een balk is een balk geldt niet en een kritische blik op de jurering is een soort controlemechanisme. Coby van Baalen uitte na de KNHS Indoorkampioenschappen kritiek op de zuinige en vlakke jurering en vraagt zich af er een verband is met het volgsysteem van Global Dressage Analytics (GDA). Deze kritiek is in de landelijke sport en de Subtop zeker geen nieuw verschijnsel, die kritiek is er al jaren. De Paardenkrant sprak met de KNHS over die kritiek en de bond legt onder andere uit hoe GDA wordt ingezet.

Rick Helmink Door

De KNHS geeft tot slot toe dat er dingen beter kunnen en ook transparanter. Valk: “Mijn ambitie is om een juryvolgsysteem te ontwikkelen voor al onze juryleden en een objectiever en transparanter beleid te ontwikkelen voor de indeling van juryleden op KNHS-kampioenschappen.”

Topsportdirecteur Laurens van Lieren vult aan: “We kijken hoe we ons beleid verder kunnen verbeteren, waarbij we ook het GDA-systeem evalueren. Het uitgangspunt voor de toekomst zal zijn dat we een systeem hebben dat juryleden stimuleert om het goede paardrijden correct te beoordelen, waarbij harmonie, ontspanning en ongedwongenheid de belangrijkste kernwaarden zijn.”

Lees meer over de uitleg van de KNHS in de Paardenkrant van deze week. Daarnaast komen in onze rubriek info@ drie juryleden aan het woord die hun ervaringen met GDA delen.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop