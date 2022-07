Nederlandse para-dressuurruiters winnen weer in Grote-Brogel en andere successen

Nadat Lotte Krijnsen gisterochtend de Gade III in Grote-Breugel had gewonnen, gingen de Nederlandse para-dressuurruiters verder met het binnenhalen van eerste prijzen. Met al die successen zegevierde het Nederlandse team dan ook royaal in de landenwedstrijd. Frank Hosmar en Demi Haerkens wonnen in Grade V en VI.

Frank Hosmar en Britney de Jong beheersten de Grade V. Hosmar pakte zijn tweede zege in België met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) met een score van 71.786%. Met Guetta (v. Sandreo) scoorde hij 2,5 punt lager (71.875%) en werd tweede. Britney de Jong zat met haar beide paarden dicht achter Hosmar. Op Caramba (v. Tuschinski) werd ze derde met 70.952% en met een score van 70.794% pakte ze de vierde plaats met Fleetwood Mac (v. Zizi Top).

Ook Oranje boven in Grade VI

In Grade IV werden ook de eerste vier plaatsen door de Nederlanders bezet. Demi Haerkens won op EHL Daula (v. Gribaldi) met 75.610%, ook voor haar de tweede zege in Grote-Brogel. Sanne Voets moest genoegen nemen met de tweede plaats met haar Olympiade-paard Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi). Het percentage van Voets kwam uit op 73.821%. Neel van Klei – Schakel stuurde haar Edison (v. Vivaldi) naar 73.293% en werd hiermee derde. De vierde plaats ging naar Demi Uijtewaal met Winando RFS (v. Jetset) met 71.382%.

In het landenklassement won Nederland met een totaal van 442,379. Duitsland werd tweede met 429,323, gevolgd door België met 419,351. Het team bestond uit Frank Hosmar, Demi Haerkens, Sanne Voets en Lotte Krijnsen.

Annemarieke Nobel wint Grade I

Dan was er nog een mooie overwinning in Grade I voor Annemarieke Nobel met Doo Schufro. Het paar kreeg 73.036% van de jury. In Grade II was Loes Cevaal met Happy Hero I I de beste Nederlandse combinatie op de vierde plaats.

Zuiderent met twee paarden in top 3

Ook in de jeugdrubrieken en in de Prix St.Georges deden Nederlanders het goed. Bij de Children was er een tweede en derde plaats voor Manouk Zuiderent met haar paarden Dollarboy S-G (74.05%) en Haston Be Happy (71.275%). Bij de pony’s reed Isabella Karajkovic First Hummer naar de tweede plaats, op de voet gevolgd door Evolet van Westing met Beekzicht’s Keano, het scheelde een halve punt.

Pap derde in PSG

In de PSG was Kimberley Pap de beste Nederlandse. Ze werd derde op Floris (v. Ampere) met een percentage van 67.176%. De Belgische amazones Caroline Ulrici en Xanthe de Backer werden één en twee met hun paarden Hidalgo HN (v. Mistral RMC) en Obi van de Litzemaere (v. Bordeaux).

Klik hier voor alle uitslagen.