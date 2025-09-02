EK Paradressuur: Starttijden Para Grand Prix A bekend

Deze week staat het op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo in het teken van het EK Paradressuur. Inmiddels zijn de starttijden van het eerste onderdeel, de Para Grand Prix A, bekend. In deze proef zijn de eerste (individuele) medailles te winnen en deze proef geldt tevens als kwalificatie voor de Kür op muziek. Loes Cevaal, Rixt van der Horst en Tessa Baaijens-van de Vrie komen woensdag in actie. Donderdag is het de beurt aan Britney de Jong.