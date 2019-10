Podiumplaatsen voor Zweistra en van Nek in Le Mans

In Le Mans pakte Thamar Zweistra vanochtend twee maal een top klassering in de CDI2*. In zowel de Intermediate B en de Prix St. Georges eindigde Zweistra bovenin het klassement. Bij de Junioren kwam Lara van Nek net wat tekort voor de winst, daarnaast pakte de Nederlandse bij de pony's twee topklasseringen.

Zweistra startte met Hexagon’s Filamanda (v.Westpoint) in de Intermediate B en mocht met 67.350% de vierde prijs in ontvangst nemen. De winst in de rubriek ging naar Mikaela Soratie met Hot Casanova (v.Blue Hors Hotline). Ook in de Prix St. Georges stond Zweistra er vooraan bij. De amazone behaalde met Erina 71.265% en mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Gareth Hughes trok met Sintano van Hof Olympia (v.Sandro Hit) de overwinning naar zich toe met 73.824%.

Jeugd

Ook bij de Jeugd is de Nederlandse driekleur bovenin de uitslagenlijsten te vinden. Bij de Junioren wist Lara van Nek een tweede prijs te bemachtigen. De amazone stuurde Amazing Comeback (v.Negro) naar een score van 66.667% en werd daarmee tweede. Jessica McConkey won met Lady Gaga met een score van 69.545%. Estelle Knook scoorde 62.475% en eindigde als vierde met Zecchino (v.Krack C). Van Nek was met haar pony Brouwershaven’s Nairobi ook bij de pony’s goed voor de tweede stek. De Nederlandse kwam tot een score van 71.190% en moest achter Lana-Pinou Baumgürtel en Zinq Massimiliano FH plaatsnemen in de prijsuitreiking. Van Nek bezette eveneens de vierde plaats met Baumann’s Despino NRW met een score van 70.333%.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl