Skodborg Merrald wint opnieuw in Le Mans, Marlies van Baalen knap tweede in Inter I

Na haar overwinning in de Prix St.Georges won Nanna Skodborg Merrald vanmorgen ook overtuigend en unaniem met Blue Hors Znickers (Zack x De Niro) de Inter I in Le Mans. Marlies van Baalen werd knap tweede op de internationaal debuterende Jacky Kennedy DVB (Damsey x Jazz). Seth Bochsman behaalde met I Am Sam RS2 (v. Everdale) de vierde plaats en op Flora de Mariposa RS2 OLD (v. Fürstenball) werd hij ook nog vijfde.

Skodborg Merrald, in de winning mood in Le Mans, was ook in de Inter I goed voor een 73+ score met de bloed mooie hengst Blue Hors Znickers. De zoon van Blue Hors Zack kwam tot 73.765% wat opnieuw een pr betekende voor de combinatie.

Van Baalen met eigen fokproduct

Marlies van Baalen debuteerde in de internationale piste met het fokproduct van Dressuurstal Van Baalen, Jacky Kennedy DVB. Net als in de PSG scoorde Van Baalen boven de 69% met de achtjarige merrie. Door de laag uitgevallen 65.882%, en een negende plaats, van het jurylid bij E bleef het percentage steken op 69.382%.

KWPN-hengst Inverness derde

Derde werd Brecht D’Hoore die de KWPN-hengst Inverness (v. Everdale) in hun internationale debuut naar 69.147% stuurde. De Belg bleef Seth Boschman voor die met I Am Sam RS2 op 68.500% uitkwam en met Flora de Mariposa RS2 OLD 68.147% scoorde.

Bron Horses.nl