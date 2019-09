Diederik van Silfhout met twee PR’s en drie oranje linten naar huis

Diederik van Silfhout kwam, zag en overwon zondag op de Subtopwedstrijd in De Mortel. De ruiter uit Lunteren won de Prix St. Georges met Hummer H-S (v. Bodinus) met een nieuw persoonlijk record en schreef beide ZZ-Zwaar rubrieken op zijn naam met Lord Nunes (v. Lord Loxley), waarmee hij eveneens in een proef zijn PR even aanscherpte.

“Lord Nunes heeft vandaag écht heel goed gelopen in de eerste proef”, vertelt Diederik van Silfhout enthousiast. “Hij heeft zich zo ontzettend ontwikkeld sinds de vorige keer, de draf was nog beter, de wissels waren nog groter en hij ging echt hartstikke fijn.”

Tweede keer

Het was pas de tweede keer op dit niveau voor de bruine Lord Loxley-zoon, die Van Silfhout rijdt voor de Koreaanse Grand Prix-ruiter Dong Seon Kim. Lord Nunes staat nu een maand of drie bij Van Silfhout op stal en begin augustus liep de hengst bij zijn winnende Subtopdebuut ook al naar fraaie scores van 73,143% en 71,857%.

Compleet paard

“Lord Nunes is zo’n compleet paard”, gaat Van Silfhout verder. “Hij kan heel stoer draven en hij heeft een hele fijne instelling. En alhoewel hij eigenlijk niet zo groot is, zie je dat niet echt omdat hij heel veel front heeft.”

Leeg

“Hij mag nog wat sterker worden, maar hij is ook nog maar zeven”, vervolgt Van Silfhout. “We hadden in de tweede proef een wat lagere score, maar dat kwam gewoon omdat hij echt een beetje leeg was. Hij deed alles nog en eigenlijk ook best goed, maar het was iets minder apart.”

Dikke score

Voor Hummer H-S was het zondag de derde keer Prix St. Georges. De eerste twee keer kwam Van Silfhout al dichtbij de 70% met de zwarte ruin, maar deze keer kreeg hij maar liefst 75,37% van de jury. “Hij heeft even tijd nodig gehad om zich te ontwikkelen, want hij is best groot en zwaar, maar ik merk echt dat hij steeds sterker wordt en dat het hem steeds makkelijke afgaat”, vertelt Van Silfhout. “We hadden echt alleen maar 7,5′-en en achten voor de draf en voor de series en de pirouettes kregen we ook hoge punten.”

Netter

“Er waren nog wel wat dingetjes, die beter kunnen”, blikt Van Silfhout terug. “Het binnenkomen kan echt netter en de aanleuning kan ook constanter, maar hij is ook nog maar zeven en hij heeft gewoon al een hele sprong gemaakt, dus ik ben hartstikke blij.”

Mentaliteit

Van Silfhout vertelt met veel enthousiasme over Hummer, die met zijn ietwat Gelderse uitstraling net even een wat ander soort paard is dan de meeste andere paarden die hij rijdt. “Hummer is een heel goed paard met een fantastische mentaliteit”, aldus Van Silfhout. “Hij wil altijd en als je hem vandaag iets leert, dan doet hij het morgen.”

Febe van Zwambagt

In de Prix St. Georges kreeg Van Silfhout nog wel geduchte concurrentie van zijn eigen stalamazone Febe van Zwambagt. Zij reed Fyeo (v. United), waarmee ze drie weken geleden nog won van haar baas, naar een totaal van 75,07%. Daarmee scherpte de amazone ook haar persoonlijke record met een paar procent aan. Bij een van de juryleden eindigde Van Zwambagt boven Van Silfhout, maar ze kwam 0,3% tekort om Van Silfhout opnieuw te verslaan.

Top drie

Met hun scores van 75,37% en 75,03% stonden Van Silfhout en Van Zwambagt zowat zeven procent los van de rest van de concurrentie. Lisa Lai kwam met Dahlhoff (v. De Niro), die door Van Silfhout wordt getraind en ook heel succesvol uitgebracht is in de Lichte Tour, het dichtst in de buurt van de twee. Zij kreeg 68,53% van de jury voor haar debuut met de hengst en maakte daarmee het feestje voor Stal Van Silfhout compleet.

ZZ-Zwaar

In het ZZ-Zwaar won Van Silfhout de eerste proef met Lord Nunes met een totaal van 74,36% en kreeg hij voor zijn tweede proef 71,21%. Dennis Roijakkers eindigde in beide rubrieken op de tweede plaats. Voor zijn eerste proef met VMF Grandeur (v. Charmeur) kreeg Roijakkers 66,43% en zijn tweede rit werd beloond met 66,21%.

Uitslag

Bron: Horses.nl