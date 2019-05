Julia Groenhart in haar nopjes met winnend rentree Capora LH

Op de Subtopwedstrijd in Soest ging Julia Groenhart er donderdag in de eerste ZZ-Zwaar-proef met Capora LH (v. Leonardo Da Vinci) de overwinning vandoor. Het was al even geleden sinds de merrie voor het laatst tussen de witte hekjes liep en Groenhart was in haar nopjes met haar winnende rentree.

“Ik ben zo blij met hoe ze vandaag liep”, steekt Julia Groenhart vol enthousiasme van wal. “We hebben haar een tijd thuis gehouden, zodat ze de tijd kreeg om te ontwikkelen en vandaag liet ze zien dat dat een goede beslissing was.”

Niet vlekkeloos

“Het ging nog niet vlekkeloos en er is ook echt nog wel ruimte voor verbetering als ze nog wat sterker wordt, maar voor nu was ik heel tevreden”, vervolgt de 22-jarige amazone. “We hebben zelf altijd wel geweten, maar het is fijn als het er dan uitkomt.”

Lovend commentaar

Ondanks dat Capora nog wat sterker moet worden zodat ze, als ze nog wat meer gesloten kan blijven, over de hele linie nog hoger kan scoren, kreeg Groenhart vandaag in haar eerste proef al een heel aantal goede punten en lovend jurycommentaar. “We kregen 7,5′-en voor de uitgestrekte draf en zevens voor de series”, vertelt Groenhart trots verder. “En de jury had erbij geschreven dat Capora een zeer mooie merrie is met heel veel bewegingsvermogen en een hele goede bewegingstechniek, dat is natuurlijk een heel mooi compliment.”

Kilometers

“Voor de korte termijn is het de bedoeling dat Capora nu eerst een aantal keer mee gaat zodat ze wat wedstrijdkilometers kan gaan maken. Ik heb haar vorig jaar al eens ZZ-Zwaar gestart, maar daarna heeft ze een veulentje gehad”, vertelt Groenhart verder over haar toekomstplannen met de merrie. “Ze heeft echt aanleg voor het zwaardere werk en ze kan eigenlijk thuis al heel veel oefeningen voor de Zware Tour en dat is uiteindelijk ook zeker de bedoeling.”

Grijze zone

“Met First Barrichello heb ik drie jaar in het A-kader gezeten bij de young riders en nu ga ik de overstap maken naar de U25, dus op het moment zit ik nog een beetje in een grijze zone”, lacht Groenhart. “Maar als Chello straks Zware Tour is en Capora is zo ver, dan zou het wel fijn zijn als zij mijn tweede paard kan zijn.”

Familie

Capora is van Groenhart zelf, net als Barrichello en de twee zijn ook nog familie van elkaar. Capora is een dochter van de moeders moeder van Barrichello en van hem heeft ze ook nog een halfzus in haar bezit, Kassiopeia (v. Dream Boy). “Het kost allemaal veel geld om goede paarden te hebben en nu we de kans hebben om met Capora en Kassiopeia zelf de moederlijn voort te zetten en met elitemerries te fokken, proberen we op die manier vast aan het paardenbestand van de toekomst te werken.”

Top drie

De ZZ-Zwaar-rubrieken waren vandaag in Soest verdeeld over meerdere groepen en in de groep waarin Groenhart unaniem won met 64,143% was het rode lint voor Estelle Knook met Zecchino (v. Krack C). Knook kreeg 62,286% van de jury en bleef daarmee net voor Adinda Kollau, die met Embrace Me (v. Jazz) 63,143% kreeg. Voor Knook, die de afgelopen tijd uitkwam bij de junioren met Zecchino, was dit de eerste keer dat ze ZZ-Zwaar startte. “Vandaag mijn debuut in het ZZ-Zwaar gehad! Eerste punt is binnen en een mooie tweede plaats achter Julia Groenhart”, liet de blije amazone weten na de wedstrijd. “Nu kilometers maken!”

Proef 36

In proef 36 was het Kollau die de rubriek won met de Jazz-merrie. Het duo stak er in deze groep met kop en schouders bovenuit en stond zowat vier procent los van Zenja Ottens met Dinero (v. De Niro), die met 60,857% de tweede en laatste was in deze proef met een winstpunt.

Punten voor de Lichte Tour

De andere groep ZZ-Zwaar bestond uit slechts vijf combinaties, waarin Lisette van Ginkel en Piet Groen afwisselend met het oranje en rode lint naar huis gingen. Van Ginkel stuurde haar Gearieta Texel (v. Bon Bravour) met 63,714% naar de winst in proef 35, waar Groen tweede werd met Eddie S (v. Apache). In proef 36 won Groen, die op de Subtopwedstrijden ook veelvuldig achter de jurytafel zit, met een totaal van 64,714%. In deze groep eindigde Van Ginkel met 64,571% op de tweede plaats en met de punten van vandaag erbij gerekend heeft de amazone nu haar punten binnen voor de Lichte Tour.

Hoogste dagscore

Jesslin Galiart won de Intermédiaire I met Capetown (v. Jimtown) met een totaal van 67,868%. Deze score betekende niet alleen de overwinning in de proef voor Galiart, het was ook de hoogste Subtop-score van de dag in Soest. In de Prix St. Georges was het Esmee van Gijtenbeek, die er met haar WK-ganger Hot Chocolate (v. Apache) met de zege vandoor ging. Van Gijtenbeek kreeg 65,735% voor haar proef met de bij het AES-goedgekeurde hengst. Het rode lint was voor Liesbeth Hageman met Excellent (v. Oscar). Hoewel een van de juryleden Hageman bovenaan plaatste was de totaalscore van 63,309% niet genoeg om Van Gijtenbeek van de zege te kunnen houden.

Zware Tour

In de kleine Zware Tour rubriek liet Wendy van Diessen – van den Boogaard met een totaal van 66,103% voor haar Intermédiaire II-proef met Evanel’s Blackie W (v. Painted Black) de concurrentie zo’n vier procent achter zich. De buitenlandse amazone Darya Sushchinskaya reed met een gastlicentie 62,279% bij elkaar in de Inter II en was de tweede en laatste met een totaal boven de zestig procent in de gecombineerde Zware Tour-rubriek.

Young riders

Bij de young riders kwamen slechts twee combinaties in actie en beiden scoorden ruim boven de zestig procent. Benth de Graaf was met Zon Primaire GP (v. Don Primaire) met 65,956% goed voor de overwinning in de rubriek. “Knappe Zonnie en ik winnen vandaag de young riders teamtest in soest. Met een score van 66% voor nu tevreden”, liet De Graaf na afloop weten op facebook. “Het kan allemaal nog veel beter maar blij met de vooruitgang van Zon.”

Anna Venema en The Ritz R&B (v. Rohdiamant) kregen 64,191% van de jury en eindigden daarmee op de tweede plek.

Bron: Horses.nl